बिहार के बेटे शैलेश ने पोलियो को हराकर रचा इतिहास, हाई जंप में जीता गोल्ड मेडल
बिहार के शैलेश कुमार ने 12वीं वर्ल्ड पैराएथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड जीता है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 28, 2025 at 9:08 AM IST
पटना: दिल्ली में आयोजित 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के जमुई जिले के शैलेश कुमार ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है. T42 श्रेणी की हाई जंप प्रतिस्पर्धा में उन्होंने 1.91 मीटर ऊंची छलांग लगाकर नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया. यह उपलब्धि ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है.
लगातार तीन बार तोड़ा रिकॉर्ड: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्र शंकरण ने बताया कि शैलेश ने इस चैंपियनशिप में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया. पहले उन्होंने 1.85 मीटर और फिर 1.88 मीटर की छलांग लगाई. इसके बाद 1.91 मीटर की छलांग के साथ उन्होंने प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक अपने नाम किया. सीएम नीतीश कुमार सहित राज्य के कई वरिष्ठ नेता ने शैलेश को बधाई दी.
बिहार के शैलेश कुमार ने मेन्स हाई जंप T42 फाइनल में 1.91 मीटर छलांग लगाकर रचा इतिहास, हासिल की विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्णिम सफलता।— Bihar State Sports Authority (@BSSABihar) September 27, 2025
T42 में चैंपियनशिप रिकॉर्ड की हैट्रिक और सुनहरे ताज के साथ शिखर पर पहुंचे।@NitishKumar @MLASurendraBJP @DGBSSA… pic.twitter.com/sRZQ7QRoT8
जमुई से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक: शैलेश कुमार का सफर संघर्ष और प्रेरणा से भरा है. वे जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड स्थित इस्लामनगर गांव के रहने वाले हैं. किसान परिवार से आने वाले शैलेश ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत और जुनून के दम पर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. इससे पहले वे पेरिस में हुए वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं और चीन में आयोजित एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक लेकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं.
" नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के पुरुष हाई जंप में t63="" 42 श्रेणी में गोल्ड जीतने और चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाने पर बिहार के बेटे शैलेश कुमार को हार्दिक बधाई। शैलेश कुमार जी की यह जीत न केवल बिहार बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। pic.twitter.com/tCUDpNekkF— CMO Bihar (@officecmbihar) September 28, 2025
सरकार से मिला सम्मान और अवसर: शैलेश को उनकी इस उपलब्धि के लिए मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना के तहत बिहार सरकार ने क्लास वन की सरकारी नौकरी से सम्मानित किया है. वे वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में बाल विकास प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं. खेल के साथ-साथ प्रशासनिक सेवा में उनकी यह भूमिका युवाओं के लिए प्रेरणादायक है.
स्वर्णिम जीत!— Dr Dilip Jaiswal 🇮🇳 (@DilipJaiswalBJP) September 28, 2025
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुष हाई जंप (T63/42) में गोल्ड मेडल जीतकर और चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाकर बिहार के बेटे शैलेश कुमार ने इतिहास रच दिया है।
उनकी इस उपलब्धि पर माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी ने उन्हें राज्य सरकार की ओर से 75 लाख रुपये… pic.twitter.com/k9hWmvIHTY
बिहार और देश के लिए गर्व का क्षण: रवीन्द्रण शंकरण ने कहा कि शैलेश की यह उपलब्धि साबित करती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद प्रतिभा को रोका नहीं जा सकता. शैलेश आज बिहार और पूरे देश के लिए गर्व का विषय हैं. उनकी उपलब्धि से न केवल राज्य बल्कि देशभर के युवा खिलाड़ी प्रेरणा लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कौशल का परचम लहराएंगे. यह स्वर्ण पदक सिर्फ एक खेल उपलब्धि नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और जुनून की जीत है. शैलेश कुमार ने साबित कर दिया है कि मेहनत और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें-