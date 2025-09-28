ETV Bharat / sports

बिहार के बेटे शैलेश ने पोलियो को हराकर रचा इतिहास, हाई जंप में जीता गोल्ड मेडल

बिहार के शैलेश कुमार ने 12वीं वर्ल्ड पैराएथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड जीता है. पढ़ें पूरी खबर..

WORLD PARA ATHLETICS 2025
शैलेश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2025 at 9:08 AM IST

3 Min Read
पटना: दिल्ली में आयोजित 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के जमुई जिले के शैलेश कुमार ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है. T42 श्रेणी की हाई जंप प्रतिस्पर्धा में उन्होंने 1.91 मीटर ऊंची छलांग लगाकर नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया. यह उपलब्धि ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है.

लगातार तीन बार तोड़ा रिकॉर्ड: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्र शंकरण ने बताया कि शैलेश ने इस चैंपियनशिप में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया. पहले उन्होंने 1.85 मीटर और फिर 1.88 मीटर की छलांग लगाई. इसके बाद 1.91 मीटर की छलांग के साथ उन्होंने प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक अपने नाम किया. सीएम नीतीश कुमार सहित राज्य के कई वरिष्ठ नेता ने शैलेश को बधाई दी.

जमुई से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक: शैलेश कुमार का सफर संघर्ष और प्रेरणा से भरा है. वे जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड स्थित इस्लामनगर गांव के रहने वाले हैं. किसान परिवार से आने वाले शैलेश ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत और जुनून के दम पर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. इससे पहले वे पेरिस में हुए वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं और चीन में आयोजित एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक लेकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं.

सरकार से मिला सम्मान और अवसर: शैलेश को उनकी इस उपलब्धि के लिए मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना के तहत बिहार सरकार ने क्लास वन की सरकारी नौकरी से सम्मानित किया है. वे वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में बाल विकास प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं. खेल के साथ-साथ प्रशासनिक सेवा में उनकी यह भूमिका युवाओं के लिए प्रेरणादायक है.

बिहार और देश के लिए गर्व का क्षण: रवीन्द्रण शंकरण ने कहा कि शैलेश की यह उपलब्धि साबित करती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद प्रतिभा को रोका नहीं जा सकता. शैलेश आज बिहार और पूरे देश के लिए गर्व का विषय हैं. उनकी उपलब्धि से न केवल राज्य बल्कि देशभर के युवा खिलाड़ी प्रेरणा लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कौशल का परचम लहराएंगे. यह स्वर्ण पदक सिर्फ एक खेल उपलब्धि नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और जुनून की जीत है. शैलेश कुमार ने साबित कर दिया है कि मेहनत और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है.

शैलेश कुमारवर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिपBIHAR NEWSWORLD PARA ATHLETICS 2025

