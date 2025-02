ETV Bharat / sports

38वें राष्ट्रीय खेलों का 12वां दिन, एक क्लिक में पढ़िए, गोल्ड के लिए आज किन टीमों में होगी भिड़ंत, किन खेलों में है कड़ा मुकाबला? - 38TH NATIONAL GAMES UTTARAKHAND

हॉकी: सुबह 7 बजे से मणिपुर और उत्तराखंड की महिला टीमों का मुकाबला होने वाला है, ये मुकाबले हॉकी स्टेडियम, योगास्थली खेल परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार मे हो रही है. सुबह 9 बजे वेस्ट बंगाल और मध्यप्रदेश के बीच मैच होना है. वहीं उत्तराखंड vs महाराष्ट्र की पुरूष टीम दोपहर 2 बजे मुकाबला करेंगी. शाम 4 बजे कर्नाटक और मणिपुर के बीच हॉकी मैच खेला जाएगा.

सुबह 7 बजे से हॉकी के इवेंट्स (SOURCE: DEPARTMENT OF SPORTS, UTTARAKHAND GOVERNMENT)

लॉनबॉल: Lawn ball में आज सेमीफाइनल नॉक आउट मुकाबले होने वाले हैं. ये मैच सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच खेले जाएंगे. जबकि फाइनल मैच 1 से 4 बजे के बीच खेले जाएंगे. वहीं 4.30 बजे मेडल सेरेमनी रखी गई है.

लॉन बॉल और टेनिस के इवेंट्स (SOURCE: DEPARTMENT OF SPORTS, UTTARAKHAND GOVERNMENT)

टेनिस: इसके अलावा टेनिस की बात करें तो टेनिस कोर्ट, परेड ग्राउंड देहरादून में आज सुबह 10 बजे व्यक्तिगत एकल पुरुष और महिला, व्यक्तिगत पुरुष युगल और मिश्रित युगल के मैच खेले जाएंगे.

राफ्टिंग: टनकपुर में राफ्टिंग के इवेंट्स चल रहे हैं. सुबह 9 बजे से 12 बजे तक स्प्रिंट मेन, वुमेन और मिक्स्ड इवेंट्स होने हैं. डाउन रिवर रेस मेन वुमेन, शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच खेली जाएंगी.

राफ्टिंग में आज होने वाले इवेंट्स (SOURCE: DEPARTMENT OF SPORTS, UTTARAKHAND GOVERNMENT)

नेटबॉल: सुबह 8 बजे से नेटबॉल की इवेंट्स है, पहला मैच पंजाब और उत्तराखंड महिला टीमों के बीच होना है. जिसके बाद कर्नाटक vs तेलंगाना, हरियाणा vs उत्तराखंड, चंडीगढ़ vs तेलंगाना, पंजाब vs केरल, कर्नाटक vs राजस्थान वुमेन के मैच होने हैं. जबकि नेटबॉल में पुरुष टीमों के मुकाबले भी सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएंगे पहला मुकाबला केरल vs उत्तराखं के बीच होने जा रहा है. ये इवेंट्स रात 8.30 बजे तक चलेंगी.

शूटिंग में होने वाली इवेंट्स (SOURCE: DEPARTMENT OF SPORTS, UTTARAKHAND GOVERNMENT)

शूटिंग, ताइक्वांडो व अन्य प्रतियोगिताएं: शूटिंग, ताइक्वांडो और मॉडर्न पेंटाथलॉन की इवेंट्स भी शामिल हैं.

मॉर्डन पेंटाथलॉन में 5 अलग-अलग डिस्पिलिन शामिल हैं जिनमें तैराकी, तलवारबाज़ी, घुड़सवारी (शो जंपिंग), पिस्टल शूटिंग और रनिंग शामिल हैं.

ताइक्वांडो में आज होने वाली इवेंट्स (SOURCE: DEPARTMENT OF SPORTS, UTTARAKHAND GOVERNMENT)

पिछली दो डिस्पिलिन को हाल ही के ओलंपिक खेल में हिस्सा बनाया गया है, जिसे लेजर रन के रूप में जाना जाता है.

मॉडर्न पेंटाथलॉन की इवेंट्स (SOURCE: DEPARTMENT OF SPORTS, UTTARAKHAND GOVERNMENT)

उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स 2025 के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही हैं. इनमें से कई प्रतियोगिताएं समाप्त हो चुकी है. जबकि, कई प्रतियोगिताएं अभी चल रही है. अगर नेशनल गेम्स मेडल टैली यानी पदक तालिका की बात करें तो सर्विसेज पहले नंबर पर आ गई है. जिसके पास 39 गोल्ड मेडल आ चुके हैं. जबकि, दूसरे नंबर पर अभी भी कर्नाटक है. वहीं, तीसरे नंबर पर अभी भी महाराष्ट्र काबिज है.

