सात्विक-चिराग ने हांगकांग ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह, मलेशियाई जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में हराया

सात्विक और चिराग की टक्कर क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी से हुई थी. इस मैच को जीतकर भारतीय जोड़ी ने अंतिम चार में एंट्री कर ली है. अब भारतीय जोड़ी फाइनल में जगह बनाने के लिए सेमीफाइनल गेम जीतना चाहेगी. जहां इस जोड़ी का सामना चीनी ताइपे के चेन चेंग कुआन और लिन बिंग-वेई से होगा.

हांगकांग: भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने शुक्रवार को हांगकांग ओपन 2025 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. इन दोनों खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल मैच में शानदार खेल दिखाया और 3 गेम तक चले मुकाबले को 2 गेम जीतकर अपने नाम कर लिया.

क्वार्टर फाइनल में मलेशिया जोड़ी को हराया

भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ पहला गेम 21-14 से जीता था. इसके बाद दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी कमतर नजर आई और दूसरा गेम 20-22 से हार गई. इसके बाद भारतीय जोड़ी को टूर्नामेंट में अपना सफर जारी रखने के लिए तीसरा गेम हर हाल में जीतना था. ऐसे में सात्विक-चिराग ने निर्णायक गेम में वापसी की और 21-16 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली.

इससे पहले पुरुष युगल प्री-क्वार्टर फाइनल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने भी एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए थाईलैंड के पीराचाई सुकफुन और पक्कापोन तीरात्साकुल को एक घंटे तीन मिनट में 18-21, 21-15, 21-11 से हराया था. इसके बाद भारतीय जोड़ी को क्वार्टर फाइनल का टिकट मिला था.

लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी के बीच होगा मुकाबला

आज हांगकांग ओपन 2025 टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल मुकाबला शाम 4 बजे खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन अपने हमवतन 20 वर्षीय आयुष शेट्टी के साथ खेलते हुए नजर आएंगे. भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी और दुनिया के 20वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल बैडमिंटन रैंकिंग में 34वें स्थान पर काबिज एचएस प्रणय को एक घंटे आठ मिनट तक चले प्री-क्वार्टर फाइनल में 15-21, 21-18, 21-10 से हराया था. तो वहीं आयुष शेट्टी ने 2023 विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता जापान के पूर्व वर्ल्ड नंबर 2 कोडाई नाराओका को 21-19, 12-21, 21-14 से हराया और अपना मुकाबला जीत लिया था.