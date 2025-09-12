सात्विक-चिराग ने हांगकांग ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह, मलेशियाई जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में हराया
भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने हांगकांग ओपन 2025 के सेमीफाइनल में में प्रवेश कर लिया है.
Published : September 12, 2025 at 3:22 PM IST
हांगकांग: भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने शुक्रवार को हांगकांग ओपन 2025 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. इन दोनों खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल मैच में शानदार खेल दिखाया और 3 गेम तक चले मुकाबले को 2 गेम जीतकर अपने नाम कर लिया.
सात्विक-चिराग ने बनाई सेमीफाइनल में जगह
सात्विक और चिराग की टक्कर क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी से हुई थी. इस मैच को जीतकर भारतीय जोड़ी ने अंतिम चार में एंट्री कर ली है. अब भारतीय जोड़ी फाइनल में जगह बनाने के लिए सेमीफाइनल गेम जीतना चाहेगी. जहां इस जोड़ी का सामना चीनी ताइपे के चेन चेंग कुआन और लिन बिंग-वेई से होगा.
🔥 From the highs of the World Championship to Hong Kong – the World 9s are on a roll! 💥— BAI Media (@BAI_Media) September 12, 2025
The Smash Brothers keep the momentum going with a knockout show! 🏸⚡#Badminton #World9s #SmashBrothers pic.twitter.com/O4jd62BkFC
क्वार्टर फाइनल में मलेशिया जोड़ी को हराया
भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ पहला गेम 21-14 से जीता था. इसके बाद दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी कमतर नजर आई और दूसरा गेम 20-22 से हार गई. इसके बाद भारतीय जोड़ी को टूर्नामेंट में अपना सफर जारी रखने के लिए तीसरा गेम हर हाल में जीतना था. ऐसे में सात्विक-चिराग ने निर्णायक गेम में वापसी की और 21-16 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली.
इससे पहले पुरुष युगल प्री-क्वार्टर फाइनल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने भी एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए थाईलैंड के पीराचाई सुकफुन और पक्कापोन तीरात्साकुल को एक घंटे तीन मिनट में 18-21, 21-15, 21-11 से हराया था. इसके बाद भारतीय जोड़ी को क्वार्टर फाइनल का टिकट मिला था.
Hey peps 👋💛— BAI Media (@BAI_Media) September 12, 2025
Badminton is always better when we cheer together! 🏸✨
Let’s celebrate our champs, share the love, and keep the energy high for Indian Badminton 🙌
Like, Join & Share in, spread the vibe & be part of the family! 🇮🇳💪#Badminton #IndianBadminton… pic.twitter.com/w65DbNYHt7
लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी के बीच होगा मुकाबला
आज हांगकांग ओपन 2025 टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल मुकाबला शाम 4 बजे खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन अपने हमवतन 20 वर्षीय आयुष शेट्टी के साथ खेलते हुए नजर आएंगे. भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी और दुनिया के 20वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल बैडमिंटन रैंकिंग में 34वें स्थान पर काबिज एचएस प्रणय को एक घंटे आठ मिनट तक चले प्री-क्वार्टर फाइनल में 15-21, 21-18, 21-10 से हराया था. तो वहीं आयुष शेट्टी ने 2023 विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता जापान के पूर्व वर्ल्ड नंबर 2 कोडाई नाराओका को 21-19, 12-21, 21-14 से हराया और अपना मुकाबला जीत लिया था.