Sanju Samson century: केरल क्रिकेट लीग () में संजू सैमसन का जलवा देखने को मिला. जब उन्होंने कोल्लम सेलर्स के खिलाफ शानदार शतक जड़कर वापसी की. संजू ने 51 गेंदों पर 121 रन बनाए. कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने इस मैच को चार विकेट से जीत लिया. 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोच्चि ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर रोमांचक जीत हासिल की. तीन मैचों में तीन जीत के साथ कोच्चि 6 अंकों के साथ पहले अंक तालिका में पहले स्थान पर है.

संजू सैमसन मैन ऑफ द मैच रहे

पहले बल्लेबाजी करते हुए कोल्लम ने 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाए. लेकिन बाद में संजू सैमसन और आशिफ की शानदार पारी ने कोच्चि को जीत दिला दी. संजू को अपना अर्धशतक पूरा करने में केवल 16 गेंदें, जबकि शतक पूरा करने के लिए 42 गेंदों का सामना करना पड़ा. संजू ने 51 गेंदों पर 14 चौकों और सात छक्कों की मदद से 121 रन बनाए. कोच्चि ने पहले पावरप्ले में ही शतक जड़ दिया. केसीएल सीजन-2 में यह पहली बार है जब किसी टीम ने पहले ही पावरप्ले में बड़ा स्कोर बनाया हो.

आखिरी ओवर का रोमांच

आखिरी ओवर में कोच्चि को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे. आशिक ने शराफुद्दीन की पहली दो गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाया. लेकिन चौथी गेंद पर अल्फी फ्रांसिस रन आउट हो गए. पांचवीं गेंद पर एक भी रन नहीं लेने के बाद, आखिरी गेंद पर जीत के लिए 6 रन चाहिए थे. आशिक ने शराफुद्दीन की गेंद को लॉन्ग ऑन पर भेजकर कोच्चि को शानदार जीत दिलाई. आशिक ने 18 गेंदों पर तीन चौकों और पांच छक्कों सहित 45 रन बनाए.

सचिन बेबी और विष्णु की बेहतरीन बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी करने वाली कोल्लम को कप्तान सचिन बेबी और विष्णु विनोद की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने विशाल स्कोर खड़ा किया. सचिन ने 44 गेंदों पर छह चौकों और छह छक्कों सहित 91 रन बनाए. इसके बाद विष्णु विनोद ने बड़े शॉट्स लगाने की जिम्मेदारी संभाली. विष्णु अल्फी फ्रांसिस 94 रन बनाकर लौटे. विष्णु विनोद ने 41 गेंदों में तीन चौकों और नौ छक्कों की मदद से 94 रन बनाए.

संजू ने कप्तान और कोच की चिंता बढ़ाई

अपनी शानदार पारी की वजह से संजू सैमसन ने एशिया कप 2025 में प्लेइंग-11 के लेकर कप्तान और कोच की चिंता बढ़ा दी है. क्योंकि संजू को तो एशिया कप की टीम का हिस्सा बनाया गया है लेकिन शुभमन गिल की टीम वापसी होने की वजह से उनका प्लेइंग-11 में चुना जाना खतरे में पड़ गया है. चीफ सिलेक्टर ने भी टीम स्क्वाड के समय कहा था कि संजू ओपनिंग इस वजह से कर रहे थे क्योंकि गिल टीम में नहीं थे. जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि अभिषेक के साख गिल ही एशिया कप में ओपनिंग करेंगे.