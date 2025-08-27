ETV Bharat / sports

ये कैसे हुआ भाई! संजू सैमसन ने 1 गेंद पर बना डाले 13 रन, वीडियो देख जानें पूरा गणित - SANJU SAMSON

एशिया कप से पहले संजू सैमसन शानदार फॉर्म में हैं. केरल क्रिकेट लीग में उन्होंने त्रिशूर टाइटन्स के खिलाफ 1 गेंद पर 13 रन बनाए.

Sanju Samson
संजू सैमसन (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2025 at 10:33 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 से पहले भारत की टी20 क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी बल्लेबाजी से कहर बरपा रहे हैं. वह इस समय शानदार फॉर्म में हैं. सैमसन की बल्लेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, जो भारतीय टीम के लिए काफी अच्छी बात है. सैमसन आगामी एशिया कप में भारत के लिए अहम पारी खेल सकते हैं. संजू सैमसन इस समय केरल क्रिकेट लीग 2025 यानी केसीएल में खेल रहे हैं. इसी लीग में खेलते हुए संजू ने त्रिशूर टाइटन्स के खिलाफ 1 गेंद पर 13 रन बना डाले, आइए जानते हैं ये कैसे संभव हुआ.

संजू ने 1 गेंद पर 13 रन कैसे बनाए

दरअसल, ये वाक्या पिछले मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए संजू सैमसन की टीम कोच्चि ब्लू टाइगर्स और त्रिशूर टाइटन्स के बीच मैच का है. कोच्चि की पारी का 5वां ओवर सिजोमन जोसेफ कर रहे थे. उनके ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर संजू सैमसन थे और उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा. हालांकि, बाद में पता चला कि वह नो बॉल थी. फिर संजू ने एक स्पिनर गेंदबाज की लीगल गेंद पर छक्का जड़ दिया. नो बॉल पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को 1 रन मिलता है. ऐसे में 2 छक्के और 1 नो बॉल मिलाकर 1 गेंद पर 13 रन बन गए.

संजू ने खेली 89 रनों की तूफानी पारी

संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत करते हुए महज 46 गेंदों में 4 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 193.48 का रहा. हालांकि, इस पारी के बाद भी कोच्चि ब्लू टाइगर्स हार गई. त्रिशूर टाइटन्स ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया. संजू की टीम ने 7 विकेट पर 188 रन बनाए थे.

पिछले मैच में लगाया था शतक

89 रनों की पारी खेलने से पहले संजू सैमसन ने पिछले मैच में भी तूफानी शतक लगाया था. सैमसन ने एरीज कोल्लम सेलर्स के खिलाफ 51 गेंदों में 121 रन बनाए थे. एशिया कप से पहले संजू सैमसन का इतना दमदार फॉर्म टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत है.

ये खबर भी पढ़ें : संजू सैमसन ने प्लेइंग-11 में बने रहने के लिए बनाया महाप्लान, क्या ऐसा कर जितेश शर्मा को दे पाएंगे टक्कर?

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 से पहले भारत की टी20 क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी बल्लेबाजी से कहर बरपा रहे हैं. वह इस समय शानदार फॉर्म में हैं. सैमसन की बल्लेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, जो भारतीय टीम के लिए काफी अच्छी बात है. सैमसन आगामी एशिया कप में भारत के लिए अहम पारी खेल सकते हैं. संजू सैमसन इस समय केरल क्रिकेट लीग 2025 यानी केसीएल में खेल रहे हैं. इसी लीग में खेलते हुए संजू ने त्रिशूर टाइटन्स के खिलाफ 1 गेंद पर 13 रन बना डाले, आइए जानते हैं ये कैसे संभव हुआ.

संजू ने 1 गेंद पर 13 रन कैसे बनाए

दरअसल, ये वाक्या पिछले मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए संजू सैमसन की टीम कोच्चि ब्लू टाइगर्स और त्रिशूर टाइटन्स के बीच मैच का है. कोच्चि की पारी का 5वां ओवर सिजोमन जोसेफ कर रहे थे. उनके ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर संजू सैमसन थे और उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा. हालांकि, बाद में पता चला कि वह नो बॉल थी. फिर संजू ने एक स्पिनर गेंदबाज की लीगल गेंद पर छक्का जड़ दिया. नो बॉल पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को 1 रन मिलता है. ऐसे में 2 छक्के और 1 नो बॉल मिलाकर 1 गेंद पर 13 रन बन गए.

संजू ने खेली 89 रनों की तूफानी पारी

संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत करते हुए महज 46 गेंदों में 4 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 193.48 का रहा. हालांकि, इस पारी के बाद भी कोच्चि ब्लू टाइगर्स हार गई. त्रिशूर टाइटन्स ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया. संजू की टीम ने 7 विकेट पर 188 रन बनाए थे.

पिछले मैच में लगाया था शतक

89 रनों की पारी खेलने से पहले संजू सैमसन ने पिछले मैच में भी तूफानी शतक लगाया था. सैमसन ने एरीज कोल्लम सेलर्स के खिलाफ 51 गेंदों में 121 रन बनाए थे. एशिया कप से पहले संजू सैमसन का इतना दमदार फॉर्म टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत है.

ये खबर भी पढ़ें : संजू सैमसन ने प्लेइंग-11 में बने रहने के लिए बनाया महाप्लान, क्या ऐसा कर जितेश शर्मा को दे पाएंगे टक्कर?

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJU SAMSON 13 RUNS IN 1 BALL13 RUNS IN 1 BALLKCL 2025SANJU SAMSON BATTING RECORDSANJU SAMSON

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.