नई दिल्ली: एशिया कप 2025 से पहले भारत की टी20 क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी बल्लेबाजी से कहर बरपा रहे हैं. वह इस समय शानदार फॉर्म में हैं. सैमसन की बल्लेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, जो भारतीय टीम के लिए काफी अच्छी बात है. सैमसन आगामी एशिया कप में भारत के लिए अहम पारी खेल सकते हैं. संजू सैमसन इस समय केरल क्रिकेट लीग 2025 यानी केसीएल में खेल रहे हैं. इसी लीग में खेलते हुए संजू ने त्रिशूर टाइटन्स के खिलाफ 1 गेंद पर 13 रन बना डाले, आइए जानते हैं ये कैसे संभव हुआ.
संजू ने 1 गेंद पर 13 रन कैसे बनाए
दरअसल, ये वाक्या पिछले मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए संजू सैमसन की टीम कोच्चि ब्लू टाइगर्स और त्रिशूर टाइटन्स के बीच मैच का है. कोच्चि की पारी का 5वां ओवर सिजोमन जोसेफ कर रहे थे. उनके ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर संजू सैमसन थे और उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा. हालांकि, बाद में पता चला कि वह नो बॉल थी. फिर संजू ने एक स्पिनर गेंदबाज की लीगल गेंद पर छक्का जड़ दिया. नो बॉल पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को 1 रन मिलता है. ऐसे में 2 छक्के और 1 नो बॉल मिलाकर 1 गेंद पर 13 रन बन गए.
One ball. Two sixes. Thirteen runs. Only Sanju Samson things. 💥#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/AMAGRIqWyk— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 26, 2025
संजू ने खेली 89 रनों की तूफानी पारी
संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत करते हुए महज 46 गेंदों में 4 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 193.48 का रहा. हालांकि, इस पारी के बाद भी कोच्चि ब्लू टाइगर्स हार गई. त्रिशूर टाइटन्स ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया. संजू की टीम ने 7 विकेट पर 188 रन बनाए थे.
पिछले मैच में लगाया था शतक
89 रनों की पारी खेलने से पहले संजू सैमसन ने पिछले मैच में भी तूफानी शतक लगाया था. सैमसन ने एरीज कोल्लम सेलर्स के खिलाफ 51 गेंदों में 121 रन बनाए थे. एशिया कप से पहले संजू सैमसन का इतना दमदार फॉर्म टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत है.
Sanju Samson turned the pitch into his kingdom 👑#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/XzCLUUn1BN— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 26, 2025