नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 के लिए जल्द ही दुबई रवाना होने वाली है, जहां पर 9 से 28 सितंबर तक एशिया कप 2025 का टी-20 फॉर्मेट में आयोजन होने वाला है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के 15 सदस्यीय दल में संजू सैमसन को मौका दिया गया है. संजू ने एशिया कप से पहले अपनी काबिलियत साबित कर दी है. लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि संजू की प्लेइंग-11 में जगह नहीं बन पाएगी.
संजू सैमसन इन दिनों केरल क्रिकेट लीग 2025 टूर्नामेंट में बल्ले के साथ तबाही मचा रहे हैं. उन्होंने एक बार फिर 31 अगस्त को खेले गए मैच में धमाल मचाया है. उन्होंने फिर से अर्धशतकीय पारी खेली है. इसके साथ ही वो लगातार टूर्नामेंट में चौथी बार 50 प्लस स्कोर कर चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर की चिताएं बढ़ा दी हैं.
संजू सैमसन ने लगाया अर्धशतक
दरअसल, बीते रविवार को कोच्चि ब्लू टाइगर्स और अल्लेप्पी रिपल्स के बीच टूर्नामेंट का 22वां मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने के लिए आए. उन्होंने इस मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए 41 बॉल में 2 चौके और 9 छक्कों की मदद से 83 रनों की पारी खेली.
Sanju Samson’s sixes resound like thunder across the Greenfield International Stadium ⚡️#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/liOQ6b5ftF— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 31, 2025
इस पारी के साथ ही उन्होंने एशिया कप की प्लेइंग-11 में अपनी जगह पक्की करने की दावेदारी पुख्ता कर दी है लेकिन उपकप्तान शुभमन गिल के होते हुए उन्हें टीम में जगह मिलना मुश्किल है. क्योंकि गिल अगर अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते हैं तो संजू की टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन पाएंगी. जबकि टीम मैनेजमेंट बतौर फिनिशर और विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा पहली पसंद होंगे.
कैसा रहा टूर्नामेंट में संजू का प्रदर्शन
ऐसे में संजू इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद भी प्लेइंग-11 से बाहर हो सकते हैं. संजू सैमसन ने अब तक टूर्नामेंट में 5 पारियों में 355रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 26 चौके और 30 छक्के निकले हैं. उन्होंने 1 और 3 शतक लगाए हैं.
Sanju Samson in the Last 4 innings in this KCL 2025:— Tanuj (@ImTanujSingh) August 31, 2025
Innings - 4.
Runs - 355.
Average - 88.75.
Strike rate - 202.85.
Hundreds - 1.
Fifties - 3.
Sixes - 30.
Fours - 26.
- SANJU RULLING IN THIS KCL, HE'S IN DREAM FORM. 🥶🫡 pic.twitter.com/qJZQ8VRnHG
जानिए मैच का पूरा हाल
इस मैच में अल्लेप्पी रिपल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने सैमसन की शानदार पारी के जरिए 18.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 178 रन बनाकर कर लिया और 3 विकेट से मैच जीत लिया.