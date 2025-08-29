नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम 9 सितंबर से एशिया कप 2025 में भाग लेने वाली है. उससे पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई हैं. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर के लिए भी चिताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये चिंताएं बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन हैं.

संजू सैमसन का धमाकेदार प्रदर्शन

संजू सैमसन केरल क्रिकेट लीग 2025 टूर्नामेंट में बल्ले के साथ आग उगल रहे हैं. उन्होंने अब तक लीग में 4 पारियों में 71.25 की औसत और 182.69 की स्ट्राइक रेट के साथ 285 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 22 चौके और 21 छक्के निकले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है. उन्होंने 2 शतक भी लगाए हैं.

संजू को एशिया कप की प्लेइंग-11 में मिलेगी जगह?

संजू सैमसन ने अपने इस प्रदर्शन ने एशिया कप में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 क्या होगी, इसको लेकर सभी के दिमाग में चिंताएं पैदा कर दीं हैं. क्योंकि टीम में शुभमन गिल को बतौर ओपनर शामिल किया गया है. इसके साथ ही उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. ऐसे में उनका प्लेइंग-11 में चांस पक्का है.

शुभमन गिल-अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते हैं तो संजू सैमसन का पत्ता कटना तय है. क्योंकि टीम में बतौर फिनिशर और विकेटकीपर बैटर के रूप में जितेश शर्मा को मौका दिया गया है. अगर संजू टीम में पारी की शुरुआत नहीं करते हैं तो उनकी किसी अन्य स्थान पर जगह बनती नहीं दिख रही है. लेकिन संजू भी लीग में ओपनर और फिनिशर दोनों की भूमिका निभा रहे हैं. क्योंकि उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर न होने पड़े.

संजू का टी20 क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन

अगर ऐसा हुआ तो संजू सैमसन शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी प्लेइंग-11 से बाहर हो सकते हैं. ऐसे में उनका हालिया फॉर्म और इन-फॉर्म होना कोई मायने नहीं रखेगा. संजू के टी20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 42 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 38 पारियों में 861 रन निकले हैं. उनका औसत 25.3 और स्ट्राइक रेट 152.4 का रहा है. संजू ने 3 शतक और 2 शतक लगाए हैं.