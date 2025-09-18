ETV Bharat / sports

'सब खड़े-खड़े छक्के मार रहे हैं...' संजू ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेकर किया मजेदार खुलासा

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में हिस्सा ले रही है. भारत ने अपने पहले दो मैचों में यूएई और पाकिस्तान को हराया. अब उसका सामना 19 सितंबर को ओमान के साथ होने वाला है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया एशिया कप के सुपर-4 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी. टीम इंडिया टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलने के बाद और ज्यादा चर्चाओं में आ गई है.

संजू सैमसन का मजेदार वीडियो आया सामने

अब ओमान के खिलाफ होने वाले अपने अंतिम लीग मैच से पहले टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की ओर से जारी किया गया है. वीडियो में संजू एंकर द्वारा पूछे जा रहे दिलचस्प सवालों के जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं.

संजू ने टीम के खिलाड़ियों को दिए नाम

संजू के साथ एंकर रैपिड राउंड खेल रही है, जहां संजू को एक शब्द दिया जा रहा है, जिसका उत्तर उन्हें देना है. वीडियो में सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि टीम इंडिया का कौन सा बल्लेबाज है जिसमें स्वैग है. सूंज हार्दिक पांड्या का नाम लेते हैं. इसके बाद उनसे सबसे बेहतरीन बैट स्विंग वाले बल्लेबाज के बारे में पूछा जाता है तो संजू अभिषेक शर्मा का नाम लेते हैं.