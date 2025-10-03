ETV Bharat / sports

पाकिस्तानी क्रिकेटर का विवादित बयान, 'आजाद कश्मीर' का जिक्र कर बोली बड़ी बात, जानें पूरा मामला

गुरुवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने-सामने थीं. पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और क्रिकेट कमेंटेटर सना मीर ने नतालिया परवेज के बल्लेबाजी करने आने पर उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बताते हुए एक विवादित बयान दिया.

हैदराबाद : एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बेशर्मी भरे व्यवहार की खूब आलोचना हुई थी. अर्धशतक बनाने के बाद शाहिबजाद फरहान का बंदूक तानने का जश्न और हैरिस रऊफ का '6-0' वाला इशारा भारतीयों को नागवार गुजरा था. इसके बाद आईसीसी ने कार्रवाई की है. अब महिला वनडे विश्व कप में पाकिस्तान की पूर्व कप्तान और वर्तमान कमेंटेटर ने कश्मीर का जिक्र करते हुए एक विवादित बयान दिया है.

नतालिया को कश्मीर से बताने के बाद उन्होंने कहा कि वह 'आजाद कश्मीर' से हैं और लाहौर में क्रिकेट में उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं. सना का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसकी कड़ी आलोचना हो रही है.

नतालिया परवेज भीमबेर जिले की रहने वाली हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है. सना मीर ने कहा कि पीओके 'आज़ाद कश्मीर' है. इसी वजह से भारतीय नेटिजन्स ने उन पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, 'आजाद कश्मीर की बात करने वाले खिलाड़ी हमें खेलों से राजनीति को दूर रखने की सलाह दे रहे हैं'.

सना मीर ने अपने खिलाफ हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ये टिप्पणियां राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं की थीं. बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने नतालिया के सामने आई मुश्किलों को बयान करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था. हालांकि उन्होंने अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी.

इस मैच में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 28.3 ओवर में 129 रनों पर ऑलआउट हो गया. बांग्लादेश ने 130 रनों के लक्ष्य को 31.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर हासिल कर लिया और पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदकर टूर्नामेंट में विजयी आगाज किया है.