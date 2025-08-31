11 sixes in 12 balls: केरल क्रिकेट लीग (KCL) के एक मैच में उस समय छक्कों की बारिश शुरू हो गई जब एक बल्लेबाज ने 12 गेंदों में 11 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया. उन्होंने 19वें ओवर में पांच और 20वें ओवर में छह छक्के लगाकर टी20 क्रिकटे में तहलका मचा दिया. जिसकी वजह से आखिरी दो ओवरों में कुल 67 रन बने. टी20 क्रिकेट में यह एक दुर्लभ रिकॉर्ड है. ऐसा कहर ढाने वाले बल्लेबाज का नाम सलमान निजार है. फिलहाल, इस बल्लेबाजी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

केरल क्रिकेट लीग सलमान निजार की बल्लेबाजी

केरल क्रिकेट लीग में अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स और कालीकट ग्लोबस्टार्स के बीच शनिवार, 30 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच हुआ. इस मैच में कालीकट की टीम ने पहले बल्लेबाजी की. कालीकट ने पारी की शुरुआत में ही विकेट गंवा दिए. हालांकि, छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सलमान निजार केवल 26 गेंदों पर 86 रन बनाकर नाबाद रहे. जिसमें 12 छक्के शामिल थे. गौर करने वाली बात यह है कि सलमान ने अपने पारी में एक भी चौका नहीं लगा.

सलमान निजार ने शुरुआत में संभलकर खेला और पहली 13 गेंदों पर केवल 17 रन बनाए. इसमें एक छक्का शामिल था. इसके बाद सलमान का असली एक्शन शुरू हुआ. पारी के अंत में उन्होंने रनों की बाढ़ ला दी और छक्कों से दर्शकों को रोमांचित कर दिया, लगभग हर गेंद को स्टैंड में पहुंचाया जिससे दर्शक क्षेत्ररक्षक बन गए. उन्होंने आखिरी 12 गेंदों पर 11 छक्के लगाए.

छह गेंदों पर छह छक्के

पारी के आखिरी दो ओवरों में सलमान निजार स्ट्राइक पर थे. उन्होंने सभी गेंदें खेलीं और त्रिवेंद्रम के गेंदबाज बासिल थम्पी द्वारा फेंके गए 19वें ओवर में लगातार पांच छक्के लगाए और छठी गेंद पर एक रन लिया. इसके साथ ही, वह 20वें ओवर में स्ट्राइक पर आए. इस ओवर में उन्होंने लगातार छह गेंदों पर छह छक्के लगाए. इसके साथ ही आखिरी दो ओवरों में 67 रन बने.

सलमान निजार की तूफानी पारी की बदौलत कालीकट की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए. हालांकि अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स 19.3 ओवरों में 173 रनों पर ऑल आउट हो गई. जिससे कालीकट की टीम 13 रनों से मैच जीत गई.

रणजी ट्रॉफी में

सलमान निजार न केवल टी20 फॉर्मेट में, बल्कि रणजी ट्रॉफी में भी शानदार फॉर्म में हैं. इस साल केरल का प्रतिनिधित्व करते हुए, निजार रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे. उन्होंने 86.71 की औसत से कुल 607 रन बनाए.