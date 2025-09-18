ETV Bharat / sports

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप: सचिन यादव 40 सेंटीमीटर से चूक गए पदक

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले ने 86.67 मीटर का थ्रो किया था जबकि सचिन का थ्रो 86.27 मीटर का था.

सचिन यादव
सचिन यादव (AP PHOTO)
टोक्यो: नीरज चोपड़ा का विश्व खिताब बचाने का प्रयास बेहद निराशाजनक रहा, क्योंकि दो बार के भारतीय ओलंपिक पदक विजेता गुरुवार को टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक फाइनल में लय हासिल करने में नाकाम रहे और आठवें स्थान पर रहे. चोपड़ा केवल 84.03 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही कर पाए, जो उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 90.23 मीटर के आसपास भी नहीं था, जो उन्होंने इसी सीजन में दोहा डायमंड लीग में हासिल किया था.

सचिन यादव 40 सेंटीमीटर से चूके पदक
लेकिन इस आयोजन ने यह भी साबित कर दिया कि भारत के लिए भविष्य में पदक की काफी उम्मीदें हैं क्योंकि 23 वर्षीय सचिन यादव (Sachin Yadav) ने विश्व चैंपियनशिप में अपने पहले ही प्रयास में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया और जापान नेशनल स्टेडियम में कांस्य पदक से मात्र 40 सेंटीमीटर से चूक गए.

सचिन यादव अपने से अधिक प्रसिद्ध हमवतन, 2023 विश्व चैंपियन और 2020 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज के विपरीत लगातार अच्छा थ्रो करते रहे. उन्होंने 86.27 मीटर के साथ अपना बेहतरीन थ्रो करके चौथा स्थान हासिल किया, जिसकी वजह से वो केवल 0.40 मीटर के अंतर से कांस्य पदक हासिल करने से चूक गए. ये सचिन का केवल दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन था. हालांकि, बागपत के 25 वर्षीय सचिन ने अपने प्रदर्शन से काफी अनुभव प्राप्त किया, जिसका भविष्य में उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा.

विश्व चैंपियन का खिताब किसके नाम
त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वाल्कोट ने 2012 लंदन खेलों में ओलंपिक स्वर्ण जीतने के 13 साल बाद 88.16 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ विश्व चैंपियन का खिताब जीता, जबकि दो बार के विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.38 मीटर के साथ रजत और अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन ने 86.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता, जो 18 वर्षों में अमेरिका के लिए भाला फेंक में पहला विश्व चैंपियनशिप पदक था.

नीरज चोपड़ा को बड़ा झटका लगा
नीरज चोपड़ा आठवें स्थान पर रहे, जबकि पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, 82.75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ 10वें स्थान पर रहे. सात साल में पहली बार है जब नीरज किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने में नाकाम रहे. इसके साथ ही उनका हर बड़ी प्रतियोगिता में शीर्ष दो में रहने का चार साल का शानदार सिलसिला भी टूट गया.

