Arjun Tendulkar Net Worth: क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. हाल ही में उनकी सगाई की खबरें वायरल हुईं. जिसमें कहा गया है कि वह मुंबई के मशहूर उद्योगपति रवि घई की पोती सानिया चंडोक से शादी करने जा रहे हैं. हालांकि, सचिन के परिवार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

इसी बीच लोग अर्जुन की कमाई और उनकी कुल संपत्ति जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं. इस वजह से इस लेख में हम अर्जुन कितना कमाते हैं? उनकी कुल संपत्ति कितनी है? के बारे में बताने वाले हैं.

बता दें कि अर्जुन पहले से ही आईपीएल में खेल रहे हैं. वह घरेलू स्तर पर गोवा टीम का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं. लेकिन, उन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं किया है. इसलिए अर्जुन किसी भी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहे हैं.

आईपीएल से अर्जुन की कमाई (IANS PHOTO)

आईपीएल से अर्जुन की कमाई

आईपीएल 2021 में मुंबई इंडियंस ने अर्जुन को 20 लाख रुपये में खरीदा था. बाद में, 2023 की नीलामी में उन्हें 30 लाख रुपये में टीम में वापस लाया गया. हालांकि उन्हें अब तक आईपीएल में केवल 5 मैच खेलने का मौका मिला है, लेकिन खेल सूत्रों का अनुमान है कि उन्होंने आईपीएल के जरिए कुल 1.40 करोड़ रुपये कमाए हैं.

घरेलू क्रिकेट से अर्जुन की कमाई

अर्जुन आईपीएल के अलावा घरेलू क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में गोवा का प्रतिनिधित्व किया है. बताया जाता है कि इन प्रदर्शनों से वह प्रति वर्ष लगभग 10 लाख रुपये कमाते हैं.

अर्जुन तेंदुलकर (IANS PHOTO)

अर्जुन की नेटवर्थ (Arjun Tendulkar Net Worth)

अर्जुन के पारिवारिक धन सहित, लगभग 22 करोड़ रुपये आंकी गई है. वह वर्तमान में अपने परिवार के साथ एक आलीशान घर में रहते हैं जिसे सचिन ने 2007 में खरीदा था. क्रिकेट सूत्रों का कहना है कि सचिन ने इस घर पर लगभग 39 करोड़ रुपये खर्च किए थे.

क्रिकेट में अर्जुन अपने पिता के विपरीत

अर्जुन ने बल्लेबाजी में सचिन के विपरीत, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है. अब तक उन्होंने 17 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और 37 विकेट लिए हैं. उन्होंने बल्लेबाजी में 532 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने आईपीएल में 5 मैचों में 3 विकेट लिए हैं.

अर्जुन, जिन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम नहीं रखा है, घरेलू स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं. प्रशंसकों के बीच यह उत्सुकता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है कि क्या वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और टीम इंडिया में जगह बना पाएंगे या नहीं.

सानिया चंडोक की कुल नेटवर्थ (Saniyaa Chandok Net Worth)

अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक की कुल नेटवर्थ का पता नहीं लग पाया है हालांकि, उनका परिवार अरबों डॉलर का बिजनेस जरूर करता है. उनेक अकेले इंटरकॉन्टिनेंटल होटल समूह का मूल्य लगभग 18.43 बिलियन डॉलर (₹161 करोड़) है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सानिया के पास वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विस (WVS) से पशु चिकित्सा तकनीशियन का सर्टिफिकेट भी है, जो उन्हें 2024 में मिला. वह मुंबई में प्रीमियम पेट सैलून मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी की निदेशक और शेयर होल्डर भी हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह व्यवसाय सालाना लगभग 90 लाख रुपये कमाता है.