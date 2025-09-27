ETV Bharat / sports

स्वस्थ जीवनशैली के लिए अपने जीवन में क्या बदलाव करें? जानें महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के विचार

खेल और शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं. भारत के लिए खेल संस्कृति का विकास महत्वपूर्ण है, और बढ़ती स्क्रीन की लत के संदर्भ में यह एक स्वस्थ भविष्य के निर्माण की कुंजी है.

प्रश्न: स्क्रीन लत के इस दौर में बेहतर स्वास्थ्य की ओर कैसे बढ़ें? सचिन: किसी व्यक्ति के खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है. भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां लोग सफलता के लिए बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत पर निर्भर करते हैं, स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है. चाहे खेतों में कड़ी मेहनत करने वाले किसान हों, मैदान पर अभ्यास करने वाले खिलाड़ी हों या कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी, हर एक के लिए स्वास्थ्य एक खुशहाल जीवन जीने का आधार है.

ईनाडु ईटीवी भारत के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, भारत रत्न से सम्मानित और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए अपने जीवन में क्या बदलाव करने चाहिए, इस पर अपने विचार साझा किए हैं. उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी वर्तमान जीवनशैली में कुछ बदलाव करें तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है. कम से कम स्क्रीन टाइम और गेम खेलना, जबकि ज्यादा से ज्यादा व्यायाम करना और टहलना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे स्वस्थ रहा जा सकता है. हम उनके विशेष साक्षात्कार के कुछ अंश पेश कर रहे हैं, जो आप के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

आधुनिक युग में, लोगों की जीवनशैली पूरी तरह से बदल गई है, और स्मार्टफोन, डिजिटल गैजेट्स के बढ़ते इस्तेमाल और स्क्रीन टाइम में अभूतपूर्व वृद्धि ने माहौल को बदल दिया है. जीवन में शारीरिक श्रम कम होने के कारण ही लोगों को कम उम्र में ही दिल की कई समस्या से जूझना पड़ रहा है. हैरानी की बात है कि हाल के दिनों में कई युवा दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गए हैं.

हैदराबाद: एक दौर था जब बच्चे अपना ज्यादातर समय जमीन पर बैठकर विभिन्न खेल गतिविधियों में व्यस्त रह कर गुजारते थे, लेकिन अब मांओं को अपने बच्चों को खेल के मैदान में धकेलना पड़ता है. एक वो भी जमाना था जब बच्चे 10वीं या 12वीं पास करने पर अपने माता-पिता से साइकिल मांगते थे. हालांकि, अब वे स्कूल की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए अपने माता-पिता से टैबलेट या अन्य डिजिटल गैजेट की मांग करते हैं.

प्रश्न: आज की गतिहीन जीवनशैली, मोटापा और स्वास्थ्य समस्याओं के मुख्य कारण क्या हैं?

सचिन: अब हमारे पास अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और फिट रहने के लिए न तो समय है, न प्रेरणा और न ही वातावरण. आधुनिक तकनीक ने असाधारण और अपार लाभ पहुंचाए हैं, लेकिन इसने लोगों को सुस्त बना दिया है क्योंकि वे डिजिटल गैजेट्स चलाते हुए एक ही जगह बैठे रहते हैं. टीवी या कंप्यूटर के सामने काम करना, मोबाइल फोन पर स्क्रॉल करना, हमें लंबे समय तक बैठे रहने के लिए मजबूर करता है.

जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम अब युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है. खासकर बच्चे और युवा इसके आदी होते जा रहे हैं. यह प्रवृत्ति स्वास्थ्य, जिसमें नींद और एकाग्रता भी शामिल है, पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है. परिणामस्वरूप, कम उम्र में ही स्वास्थ्य समस्याएं उन्हें घेर रही हैं और युवा मोटापा, हार्ट अटैक और शुगर जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं.

प्रश्न: एक पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ बचपन बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं?

सचिन: हम अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं, वह उचित खेल का समय है. बच्चों को अपना ज्यादातर समय खेल के मैदान में बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. समाज में बदलाव लाने के प्रयास, जहां बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, हमारे घरों से ही शुरू होने चाहिए. बच्चों का घर के बाहर या मैदान में दौड़ना, गिरना, उठना और फिर से कोशिश करना, उनकी खुशी और एहसास अनमोल है.

एक स्वस्थ भारत की यात्रा छोटे-छोटे कदमों से शुरू होती है. छोटी दूरी के लिए बाइक या कार से जाने के बजाय पैदल चलना बेहतर होगा. इसे एक आदत बना लेना चाहिए. ज्यादा स्क्रीन टाइम से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए लोगों को डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए. सभी को दिन में कम से कम आधा घंटा व्यायाम के लिए समर्पित करना चाहिए.

प्रश्न: क्या एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाना मुश्किल है?

सचिन: बिल्कुल नहीं, साधारण आदतें हमें उस राह पर ले जा सकती हैं. पौष्टिक भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और रोजाना कोई खेल या व्यायाम करना, ये दैनिक जीवन के जरूरी तत्व हैं जो एक स्वस्थ जीवनशैली का आधार बन सकते हैं. इन आदतों या दैनिक आदतों को अपनाकर ही हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकते हैं.

प्रश्न: आप अपने फाउंडेशन के माध्यम से देश के दूरदराज के गांव का दौरा कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं?

सचिन: देश तभी बेहतर होगा जब गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा. ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने का उत्साह और आकांक्षा बहुत ज्यादा है, इसलिए खेल सुविधाओं और पोषण की भी बहुत जरूरत है. शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल विकास के साधन हैं.

बच्चों को बचपन से ही सम्मान, शिष्टाचार और भावनाओं को समझने के गुण सिखाए जाने चाहिए. शक्तिशाली संगठनों को दूरदराज इलाकों के लोगों के भविष्य के पुनर्निर्माण के लिए पहल करनी चाहिए. एक मजबूत और एकजुट भारत केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक गांवों और समुदायों से ही संभव है.