डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑक्शन में रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग के बने सबसे महंगे खिलाड़ी

Published : September 9, 2025 at 8:53 PM IST
SA20 Auction: दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग (SA20) की नीलामी में इतिहास रच दिया है. वो अब एसए 20 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. 22 वर्षीय ब्रेविस को प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 16.5 मिलियन रैंड (8 करोड़ 31 लाख रुपये) की भारी कीमत पर खरीदा.
मंगलवार 9 सितंबर को SA20 2025-26 की नीलामी हुई. जिसमें युवा बल्लेबाज ब्रेविस को खरीदने के लिए होड़ लगी थी. जोबर्ग सुपर किंग्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने ब्रेविस को खरीदने में सबसे ज्यादा रुचि दिखाई. क्योंकि उनके बीच बोली लगाने की होड़ मची हुई थी, लेकिन अंतिम बोली कैपिटल्स ने 16.5 मिलियन रैंड में जीत ली.
ब्रेविस से पहले, दिग्गज खिलाड़ी एडेन मार्करम 14 मिलियन रैंड में बिके थे, जो SA20 के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. लेकिन ब्रेविस ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इन दोनों से पहले, ट्रिस्टन स्टब्स SA20 के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जो 2023 में 9.2 मिलियन रैंड में बिके थे.
ब्रेविस को जिस टीम ने खरीदा है उस टीम के हेड कोच भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली हैं. उन्होंने युवा बल्लेबाज की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले एक साल से वो शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं. 'हम बहुत खुश हैं, मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है. मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगा. वह एक जबरदस्त प्रतिभा है, पिछले डेढ़ साल में उसका खेल वास्तव में आगे बढ़ा है जैसा कि आपने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में देखा था'.
ब्रेविस का प्रदर्शन शानदार रहा है
बता दें कि ब्रेविस का महंगा बिकना कोई आश्चर्यजनक नहीं है. क्योंकि पिछले एक साल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. आईपीएल 2025 के बीच में चेन्नई ने उन्हें रिप्लेस खिलाड़ी के तौर पर टीम जगह दी थी. जहां उन्होंने हर मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी की, लेकिन उनकी टीम उस सीजन कुछ खास नहीं कर सकी. उसके बाद ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तेजतर्रार शतक जड़ा और कई तूफानी पारी खेली.
डेवाल्ड ब्रेविस इससे पहले MI केपटाउन की टीम के हिस्सा थे. जहां उन्होंने 2025 के सीजन में खिताब जीताने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 48.5 की प्रभावशाली औसत और 184.18 के शानदार स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए.