SA vs NZ सेमीफाइनल मुकाबला आज, संभावित प्लेइंग-11 के साथ जानें लाहौर की पिच और वेदर रिपोर्ट - SOUTH AFRICA VS NEW ZEALAND PREVIEW

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल ( ETV Bharat )

Published : Mar 5, 2025, 10:04 AM IST

लाहौर : दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आज, बुधवार 5 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगी. यह मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा दोपहर 2 बजे टॉस के लिए मैदान पर नजर आएंगे. आज दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी वह 9 मार्च को दुबई में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया से भिड़ेगी. गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर में दोनों टीमें आखिरी बार पाकिस्तान वनडे सीरीज 2025 के दूसरे मुकाबले में एक-दूसरे के खिलाफ खेली थी. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 304 रन बनाए थे. जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 48.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 308 रन बनाकर 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. इस मैच में न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने 133 रनों की नाबाद पारी खेली थी. आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में एक बार फिर इस मैदान पर एक दूसरे से मुकाबला करेंगी. लाहौर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

गद्दाफी स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजों के लिए अधिक मददगार माना जाता है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों को बहुत कम मदद मिलती है, लेकिन खेल के साथ-साथ यहां की पिच धीमी होती जाती है, जिससे गेंद घुमने लगती है और स्पिनरों के अनुकूल हो जाती है. यहां शाम के समय में ओस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए लाहौर स्टेडियम में टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. SA vs NZ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसमें साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 73 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान अफ्रीका की टीम ने 42 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, कीवीयों को सिर्फ 26 मैचों में जीत के साथ संतोष करना पड़ा है. वहीं, दोनों टीमों के बीच खेले गए 5 वनडे मैच बेनतीजा रहे हैं.

वहीं, आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका की टीम पर भारी पड़ी है. दोनों टीमों के बीच आईसीसी वनडे टूर्नामेंट्स (वनडे वर्ल्ड कप + चैंपियंस ट्रॉफी) में अब तक कुल 11 मुकाबले खेले गए है. जिनमें से 7 मैचों में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है. वहीं, साउथ अफ्रीका ने 4 मैच जीते हैं. दोनों टीमों के बीच अब तक रोमांचक मैच देखने को मिले हैं. ऐसे में उम्मीद है कि दोनों के बीच आज एक कड़ा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. सेमीफाइनल में कैसा रहेगा लाहौर के मौसम का हाल ?

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच आज लाहौर में खेले जाने वाले मुकाबले में बारिश की संभावना न के बराबर है. बुधवार को लाहौर में मौसम साफ रहेगा. दिन में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. वातावरण में 47% नमी रहेगी. वहीं हवा 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी. बता दें कि लाहौर में खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का पिछला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. लेकिन, सेमीफाइनल में बारिश न आने की उम्मीद है. हालांकि अगर सेमीफाइनल में बारिश होती भी है तो उसके लिए 6 मार्च को रिजर्व डे के रूप में रखा गया है. दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11 : रियान रिकल्टन (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), रासी वान डेर डुसेन, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, वियान मुल्डर, मार्को जानसन, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी. न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11 : विल यंग, ​​डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, काइल जैमीसन, विलियम ओ रूर्क. ये भी पढे़ं :- टीम इंडिया की लगातार तीसरी बार फाइनल में एंट्री, कोहली की शानदार पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया - CHAMPIONS TROPHY 2025