जेल की हवा खा चुके हैं ये स्टार क्रिकेटर्स, जानिए लिस्ट में कितने भारतीय शामिल - cricketers who went to jail

By ETV Bharat Sports Team Published : 23 hours ago

इमरान खान, एस श्रीसंत और बेन स्टोक्स ( ANI and AFP Photo )

नई दिल्ली : क्रिकेट के कई ऐसे मशहूर खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के किसी नियम के उलंघ्घन या फिर मैदान से बाहर किसी अन्य मामले के कारण जेल की हवा खा चुके हैं. इस खबर में हम कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी न किसी मामले में जेल की हवा खा चुके हैं :-

इमरान खान (पाकिस्तान)

मई 2023 में, पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता में रहने के दौरान महंगे सरकारी उपहारों को बेचकर मुनाफा कमाने से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 5 साल तक सक्रिय राजनीति में भाग लेने पर रोक लगा दी गई. इमरान खान (ANI Photo)

भगोड़े बांग्लादेशी क्रिकेटर शहादत हुसैन भी जेल की हवा खा चुके हैं. उन पर 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा था, जिसे वह अवैध रूप से नौकरानी बनाकर अपने घर में रख रहे थे. शहादत हुसैन (AFP Photo)

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत स्पॉट फिक्सिंग मामले में जेल की सैर कर चुके हैं. आईपीएल 2013 के दौरान, श्रीसंत को सट्टेबाजों से जुड़े होने का दोषी पाया गया और बीसीसीआई ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। उचित सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा होने से पहले तिहाड़ जेल में लगभग एक महीना बिताना पड़ा. एस श्रीसंत (AFP Photo)

इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर, स्टोक्स को नॉटिंघमशायर के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स के साथ ब्रिस्टल में रात बिताने के बाद सलाखों के पीछे डाल दिया गया था. दोनों रात भर जेल में रहे और अगले दिन कोर्ट की छुट्टी थी. स्ट्रीट कैमरे में वीडियो फुटेज कैद हुई, जिसमें स्टोक्स को एक लड़के को घूंसा मारते हुए देखा गया था. बेन स्टोक्स (ANI Photo)

2010 में लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट के दौरान मोहम्मद आमिर ने स्पॉट फिक्सिंग की थी. इस केस में आमिर को 5 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया और 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई. लंबे इंतजार के बाद, 2019 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की. मोहम्मद आमिर (IANS Photo)

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने मामले में 19 मई 2022 को दोषी ठहराया गया था. वह एक साल की कठोर जेल की सजा काट चुके हैं. नवजोत सिंह सिद्धू (ANI Photo)

मई 2009 में, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर क्रिस लुईस को अपने क्रिकेट बैग में फलों के रस के डिब्बे में छिपाकर ब्रिटेन में 1.5 करोड़ रुपयों से अधिक मूल्य के तरल कोकीन की तस्करी करने के लिए 13 साल की जेल हुई थी. क्रिस लुईस (AFP Photo)

इसे क्रिकेट जगत को हिला देने वाली सबसे बड़ी मैच फिक्सिंग साजिश माना जाता है. 2010 में, कप्तान सलमान बट ने मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को बार-बार गेंदबाजी करने के लिए मजबूर किया. स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में बट और आसिफ को क्रमश: 10 और 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई. सलमान बट और मोहम्मद आसिफ (AFP Photo)

श्रीलंका के बल्लेबाज दानुष्का गुनाथिलाका ने ऑस्ट्रेलिया में 11 दिन जेल में बिताए, जब उन्हें ICC T20 विश्व कप 2022 के दौरान सिडनी में यौन उत्पीड़न के लिए गिरफ्तार किया गया था. दानुष्का गुनाथिलाका (AFP Photo)

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन को भी इस सूची में जगह मिली है. रुबेल पर उनकी लंबे समय से गर्लफ्रेंड रही एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया. महिला ने कहा कि क्रिकेटर ने उससे शादी करने का वादा तोड़ दिया और उसके साथ मारपीट की. शिकायत के बाद, गेंदबाज को बांग्लादेश पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया था.