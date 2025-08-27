ETV Bharat / sports

6,6,6,6... CSK के धाकड़ बल्लेबाज ने मचाया धमाल, तूफानी पारी खेल ठोका शतक, देखें वीडियो - BUCHI BABU TOURNAMENT

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के तूफानी बल्लेबाज ने बुची बाबू टूर्नामेंट में 4 छक्के और 10 चौके लगाकर शतक जड़ दिया है.

Ruturaj Gaikwad
चेन्नई सुपर किंग्स (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2025 at 10:08 AM IST

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम में सिर्फ 15 खिलाड़ी ही जगह बना पाता है. उसके अलावा अन्य सभी खिलाड़ी टीम से बाहर रहते हैं. जिन 11 खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 में खेलने का मौका दिया जाता है. उनके अलावा अन्य खिलाड़ियों को खेलने का मौका भी नहीं मिलता है. ऐसे में कई टैलेंटेड खिलाड़ी अक्सर टीम से बाहर रहते हैं.

ऐसे ही एक खिलाड़ी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. उन्होंने भारत के लिए वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में भी अपना जलवा बिखेरा है और उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी रनों का अंबार लगाया है. ये खिलाड़ी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए कप्तानी कर चुका है.

जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ की, जिन्होंने अपने बल्ले से एक बार फिर धमाल मचाया है. गायकवाड ने बुची बाबू टूर्नामेंट में शतक ठोक दिया है. उन्होंने महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार पारी खेली है. इस पारी के दौरान ऋतुराज ने चौके-छक्कों की बरसात कर दी. उन्होंने एक ओवर में लगातार चार छक्के लगाए.

ऋतुराज गायकवाड़ ने ठोका तूफानी शतक

ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीजन के अपने तीसरे मैच में शतक लगाया है. 27 वर्षीय गायकवाड़ ने तीन नंबर पर बैटिंग करते हुए 122 बॉल में अपना शतक पूरा किया. ऋतुराज ने 144 गेंदों पर 133 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 4 तूफानी छक्के लगाए. उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट 92.36 का रहा.

ऋतुराज गायकवाड़ को 133 रनों के निजी स्कोर पर प्रिंस ठाकुर ने अपना शिकार बनाया. उन्होंने बुची बाबू टूर्नामेंट के पहले मैच में 1 और 11 रन बनाए थे. अब उन्होंने अपना जलवा बिखेरा है. गायकवाड़ के अलावा अर्शिन कुलकर्णी ने 190 गेंदों पर 16 चौके 1 छक्का के साथ 146 रन बनाए. टीम के लिए वहीं सरफाज खान ने 112 गेंदों पर 9 चौके और 5 छक्कों के साथ 111 रनों की पारी खेली.

आईपीएल 2025 में ऋतुराज गायकवाड ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कम मैच खेले थे. वो बीच टूर्नामेंट से चोट के चलते बाहर हो गए थे. उन्होंने 71 आईपीएल मैचों की 70 पारियों में 2 शतक 20 अर्धशतकों के साथ 2502 रन बनाए हैं. उन्होंने भारत के लिए 23 टी20 मैचों में 1 शतक 4 अर्धशतक के साथ 633 रन बनाए हैं. उनके नाम 6 वनडे मैचों में 115 रन दर्ज हैं.

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.