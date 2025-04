ETV Bharat / sports

RR vs LSG: लखनऊ ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान को 2 रनों से हराया, दूसरी बार 6 गेंद में 9 रन नहीं बना सकी द्रविड़ की टीम - RR VS LSG MATCH RESULT

लखनऊ ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान को 2 रनों से हराया ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 19, 2025 at 11:50 PM IST | Updated : April 20, 2025 at 12:31 AM IST 3 Min Read

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants: शनिवार, 19 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) के दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स (LSG) ने रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 2 रन से हरा दिया है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 178 रन ही बना सकी. दूसरी बार 6 गेंद में 9 रन नहीं बना सका राजस्थान

ये मैच भी दिल्ली बनाम राजस्थान की तरह ही था, जहां राजस्थान को अंतिम ओवर में 9 रन चाहिए थे और उन्होंने उस मैच में 8 रन बनाए लेकिन मैच को सुपर ओवर में हार गए. आज के इस मैच में राजस्थान को आखिरी 6 गेंदों में 9 रनों की जरुरत थी, लेकिन वे सिर्फ 6 रन बना पाए. IPL 2025 अंक तालिका

इस जीत के साथ एलएसजी अब 8 मैचों में 5 जीत और 3 हार के साथ 10 अंक लेकर अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि राजस्थान 8 मैचों में सिर्फ चार अंकों के साथ आठवें स्थान पर है.

RR vs LSG मैच की हाइलाइट्स

मैच की बात करें तो टॉस जीतकर एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पारी की शुरुआत में ही मिशेल मार्श (4), निकोलस पूरन (11) और ऋषभ पंत (3) के विकेट गंवा दिए और टीम का स्कोर 54/3 हो गया. हालांकि, एडेन मार्करम और आयुष बदोनी ने चौथे विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी की. जहां मार्करम ने 45 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली तो वहीं अनकैप्ड भारतीय बल्लेबाज बदोनी ने 50 रन बनाए. अब्दुल समद की तूफानी पारी

अब्दुल समद ने आखिरी ओवर में 4 छक्के जड़कर एलएसजी के स्कोरबोर्ड को 180/5 तक पहुंचा दिया. उन्होंने 10 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के शामिल थे. समद ने 20वें ओवर में संदीप शर्मा को 27 रन ठोक दिये. यशवी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान को शानदार शुरुआत दी

181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, राजस्थान ने यशवी जायसवाल (74) और वैभव सूर्यवंशी (34) की जोड़ी के रूप में शानदार शुरुआत की, जिन्होंने पहले विकेट के लिए 8.4 ओवर में 84 रन बनाए. जायसवाल ने 74 रनों की पारी के दौरान आरआर को लक्ष्य तक पहुंचाया और दूसरे छोर से रियान पराग का साथ मिला, जिन्होंने 39 रन बनाए. राजस्थान को आखिरी तीन ओवरों में 24 रनों की जरूरत थी और उसके आठ विकेट बचे थे, लेकिन अवेश खान और प्रिंस यादव ने विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और मेजबान टीम आखिरकार 2 रनों से मैच हार गई. अवेश खान ने चार ओवरों में 37 रन देकर तीन विकेट चटकाए. ये भी पढ़ें RR vs LSG: 18 साल के IPL में 14 साल के लड़के की धमाकेदार एंट्री, आईपीएल खेलने वाले बने सबसे युवा क्रिकेटर

