हैदराबाद: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने अपनी नई पहल 'आरसीबी केयर्स' की शुरुआत इसी साल आईपीएल ट्रॉफी समारोह के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान जाने के बाद की है. इसके तहत उन्होंने हर मृतक परिवार को 25-25 लाख देने का ऐलान भी किया है.
इसके अलावा आरसीबी ने अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत घोषणा की है कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आईपीएल और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के साथ मिलकर काम करेगा.
RCB फैंस के लिए फ्रेंचाइजी का बड़ा ऐलान
हाल ही में शुरू की गई 'आरसीबी केयर्स' पहल ने प्रशंसकों के कल्याण को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से एक छह-सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है. हालांकि इसका कार्यान्वयन तब तक लंबित रहेगा जब तक सरकारी अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी नहीं मिल जाती.
𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗮𝗿𝗲𝘀: 𝗔 𝗟𝗼𝗻𝗴-𝗧𝗲𝗿𝗺 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗢𝘂𝗿 𝟭𝟮𝘁𝗵 𝗠𝗮𝗻 𝗔𝗿𝗺𝘆— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 1, 2025
RCB Cares is our long-term commitment to support, empower and elevate our 12th Man Army, through meaningful action.
इस एजेंडे के मूल में 'वित्तीय सहायता से परे सहायता प्रदान करने' की प्रतिबद्धता है. फ्रैंचाइजी 'बेहतर भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए स्टेडियम अधिकारियों, खेल निकायों और लीग भागीदारों के साथ मिलकर काम करने' की भी योजना बना रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हों.
इसके अलावा आरसीबी ने एक 'प्रशंसक-सुरक्षा ऑडिट ढांचा' शुरू करने और भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर केंद्रित मैदानी कर्मचारियों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है.
यह योजना 'समुदायों को वास्तविक अवसरों से सशक्त बनाने' और 'भीड़ सुरक्षा पर स्वतंत्र शोध में निवेश' करने के प्रयासों को रेखांकित करती है. इसके अलावा, फ्रैंचाइजी का लक्ष्य 'प्रशंसकों की स्मृति को स्थायी बनाना' और 'स्टेडियमों में नौकरियां पैदा करना और स्थानीय प्रतिभाओं को पोषित करना' है.
बता दें कि आरसीबी की यह पहल 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में टीम के आईपीएल ट्रॉफी समारोह के दौरान हुई भगदड़ की कड़ी जांच के बाद आई है, जिसमें 11 लोगों की दुखद मौत हो गई थी. जांच में पाया गया कि आरसीबी ने आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति लिए बिना सोशल मीडिया के जरिए भारी भीड़ को आमंत्रित किया था. अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि लाखों की संख्या में उमड़ी भारी भीड़ के कारण स्थानीय पुलिस की तैयारी पूरी नहीं हुई और पुलिस बल की कमी के कारण भीड़ नियंत्रण में गंभीर चूक हुई.
RCB केयर्स के 6 रोडमैप
- वित्तीय सहायता से परे सहायता प्रदान करना
- सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाना
- वास्तविक अवसरों के साथ समुदायों को सशक्त बनाएं
- भीड़ की सुरक्षा पर स्वतंत्र शोध में निवेश करना
- प्रशंसकों की यादों को स्थायी बनाना
- खेल के माध्यम से भविष्य बनाना
आरसीबी अपने आगे ये भी लीखी कि यह हमारा हर उस प्रशंसक से वादा है जिसने हर उतार-चढ़ाव में आरसीबी का साथ दिया है.