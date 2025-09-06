Explainer: न्यूजीलैंड के बाद रॉस टेलर अब समोआ देश से खेलेंगे क्रिकेट! लेकिन क्यों, क्या कहता है ICC का नियम?

ETV Bharat / sports

समोआ की क्रिकेट टीम कालेब जसमत (कप्तान), रॉस टेलर , डेरियस विसर, सीन सोलिया, डैनियल बर्गेस, डगलस फिनाउ, सैम फ्रेंच, कुर्टिस ह्यनम-न्यबर्ग, बेन मैलाटा, नोआ मीड, सोलोमन नैश, सैमसन सोला, फेरेटी सुलुलोटो, सौमानी तिआई, इली तुगागा.

टेलर अब टी20 विश्व कप क्वालीफायर खेलेंगे बता दें कि समोआ ने अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें दाएं हाथ के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर का भी नाम शामिल है. ये टीम अब ओमान में 8 अक्टूबर से होने वाले टी20 विश्व कप 2026 क्वालीफायर में भाग लेगी. जो की समोआ के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा क्योंकि उनका लक्ष्य अगले साल भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टी 20 वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करना है.

'ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है' रॉस टेलर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके अपने रिटायरमेंट से वापसी की पुष्टि की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'रिटायरमेंट से वापसी आधिकारिक है, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि मैं नीली जर्सी पहनकर क्रिकेट में समोआ देश का प्रतिनिधित्व करूंगा. यह सिर्फ उस खेल में वापसी से कहीं बढ़कर है जिससे मैं प्यार करता हूं. अपनी विरासत, संस्कृति, गांवों और परिवार का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं खेल को कुछ वापस देने, टीम में शामिल होने और मैदान के अंदर और बाहर अपने अनुभव साझा करने के अवसर के लिए उत्साहित हूं. अब मैदान पर वापसी का समय आ गया है.'

हैदराबाद: न्यूजीलैंड के लिए 112 टेस्ट, 236 वनडे और 102 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर अब समोआ देश से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का फैसला किया है. जिसके लिए उन्होंने 41 साल की उम्र में क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट भी वापस ले लिया है. टेलर ने 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.

समोआ ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर में जगह बनाने के लिए सब-रीजनल स्तर पर अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है. टीम ने वानुआतु, कुक आइलैंड्स और फिजी जैसी टीमों को हराया था. अब ओमान में होने वाले नौ टीमों के टूर्नामेंट में समोआ हिस्सा लेगी.

रॉस टेलर (ANI PHOTO)

टेलर समोआ देश से खेलने के लिए कैसे योग्य हुए?

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, रॉस टेलर के पास सामोआ की भी नागरिकता है क्योंकि उनकी मां समोआ की रहने वाली हैं. जिसकी वजह से उनके पास समोआ का पासपोर्ट है. इसके अलावा न्यूजीलैंड क्रिकेट से रिटायरमेंट के तीन साल पूरे होने के बाद, वह दूसरी राष्ट्रीय टीम से खेलने के लिए भी योग्य हो गए हैं.

क्या है ICC का नियम?

आईसीसी नियमों के तहत एक देश को छोड़कर दूसरे देश से क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी के पास उस देश की नागरिकता होनी चाहिए और अपनी पहली टीम से रियार होकर तीन या चार साल का समय गुजार चुका हो.

न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर (IANS PHOTO)

टेलर का क्रिकेट करियर

न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए, टेलर ने सभी प्रारूपों में 18000 से ज्यादा रन बनाए हैं. टेलर ने टेस्ट में 7684 रन बनाए हैं. जिसमें उन्होंने 19 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं. उसके अलावा 236 वनडे मैचों में उन्होंने 21 शतक और 51 अर्धशतक के साथ कुल 8602 रन बनाए हैं. जबकि 102 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में टेलर ने 1909 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक भी जड़े हैं. टेलर इंडियन प्रीमियर लीग के सात संस्करणों में भी खेल चुके हैं. जिसमें वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और पुणे वॉरियर्स इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय टीम बदली

ऐसा पहली बार नहीं होगा जब कोई खिलाड़ी दूसरे देश के लिए खेलेगा. इससे पहले कई खिलाड़ी ऐसा कर चुके हैं. जिसमें इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन, एड जॉयस और बॉयड रैंकिन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं जो आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों के लिए खेल चुके हैं. इसके अलावा ल्यूक रोंची ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुके हैं. इनके अलावा डर्क नैनिस (ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड), डेविड विसे (दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया), टिम डेविड (ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर), मार्क चैपमैन (न्यूजीलैंड और हांगकांग) और कोरी एंडर्सन (न्यूजीलैंड और अमेरिका) के नाम शामिल हैं.