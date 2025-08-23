ETV Bharat / sports

कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रोहतक की कनक का कमाल, दो गोल्ड किया अपने नाम - ROHTAK KANAK BUDHWAR WON GOLD

रोहतक की कनक बुधवार ने 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल जीता है.

Kanak Budhwar welcome in Rohtak
रोहतक में कनक का भव्य स्वागत (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 5:56 PM IST

रोहतक: हरियाणा के रोहतक जिले के सुनारिया गांव की कनक बुधवार ने कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. शनिवार को रोहतक लौटने पर कनक का भव्य स्वागत किया गया. साथ ही जिले के अभिनंदन शूटिंग अकादमी की ओर से भी कनक को सम्मानित किया गया.

अब तक कई मेडल जीते: रोहतक की कनक बुधवार ने एशियन चैंपियनशिप में वूमन यूथ श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं. इससे पहले इसी साल 19 मई से 24 मई तक जर्मनी में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कनक ने गोल्ड जीता था. इससे पहले कनक ने साल 2022 में पहली बार नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था. साल 2023 में साउथ कोरिया में हुई जूनियर वर्ल्ड चौंपियनशिप में भी कनक ने रजत पदक जीता था. इसके अलावा साल 2024 में स्वर्ण मेडल भी हासिल किया था.

16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कनक ने जीता दो गोल्ड (ETV Bharat)

परिवार और कोच को दिया जीत का श्रेय: कनक ने अपनी जीत का श्रेय अपने परिवार और कोच को दिया है. अब उसका लक्ष्य साल 2028 में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है.

काफी समय से मेहनत कर रही है कनक: कनक के कोच संदीप नेहरा का कहना है कि कनक पिछले काफी समय से मेहनत कर रही है. उसकी इस उपलब्धि पर हमें गर्व हो रहा है. अब वो आगामी चैंपियनशिप की तैयारी में जुट गई है.

पिता बोले- "गर्व है बेटी पर": वहीं, कनक के पिता सुधीर बुधवार ने कहा कि हमें बेटी की जीत पर काफी खुशी हो रही है. बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं. हमें उस पर गर्व है.

बता दें कि कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 16 अगस्त से शुरू हुई थी. 30 अगस्त तक ये चैंपियनशिप चलेगी. इस चैंपियनशिप में 27 देशों के करीब 750 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था.

