कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा का आया पहला रिएक्शन, ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बोली ये बड़ी बात

रोहित शर्मा दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर से सीएट क्रिकेट अवार्ड 2025 प्राप्त करते हुए ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : October 8, 2025 at 11:03 AM IST | Updated : October 8, 2025 at 11:12 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: रोहित शर्मा की अगुवाई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद भारतीय टीम पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाली है. जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया गया है. रोहित शर्मा को कप्तान के पद हटाकर बतौर बल्लेबाज के रूप में टीम शामिल किया गया है, जिबक टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को वनडे का भी नया कप्तान बना दिया गया है. इस बड़े फैसले से हर कोई हैरान

बीसीसीआई के इस बड़े फैसले से हर कोई हैरान रह गया और सोशल मीडिया पर रोहित के फेवर में आवाज उठनी शुरू हो गई की वो भारत के सबसे सफल वनडे कप्तान एक शानदार फेयरवेल के हकदार हैं और उन्हें 2027 तक कप्तान बने रहना चाहिए था. जिसका रोहित ने खुद कई बार इच्छा भी जता चुके हैं और कह चुके हैं कि वो जो 2023 वर्ल्ड कप में नहीं कर सके वो 2027 वर्ल्ड कप में करना चाहते हैं. रोहित का 2027 वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल

अब जब रोहित से कप्तानी छीन ली गई है तो उनका 2027 वर्ल्ड कप तक टीम में बने रहने पर भी प्रश्न उठने लगे हैं, क्योंकि अगर बतौर खिलाड़ी रोहित परफॉर्म करेंगे तो ही टीम में जगह बना पाएंगे वरना उनका अगले वनडे वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. इस बारे में हर कोई बात भी कर रहा है, लेकिन रोहित शर्मा अब तक खामोश थे.

