कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा का आया पहला रिएक्शन, ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बोली ये बड़ी बात

Rohit Sharma on Australia tour: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा.

रोहित शर्मा दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर से सीएट क्रिकेट अवार्ड 2025 प्राप्त करते हुए
रोहित शर्मा दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर से सीएट क्रिकेट अवार्ड 2025 प्राप्त करते हुए (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 11:03 AM IST

Updated : October 8, 2025 at 11:12 AM IST

हैदराबाद: रोहित शर्मा की अगुवाई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद भारतीय टीम पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाली है. जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया गया है. रोहित शर्मा को कप्तान के पद हटाकर बतौर बल्लेबाज के रूप में टीम शामिल किया गया है, जिबक टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को वनडे का भी नया कप्तान बना दिया गया है.

इस बड़े फैसले से हर कोई हैरान
बीसीसीआई के इस बड़े फैसले से हर कोई हैरान रह गया और सोशल मीडिया पर रोहित के फेवर में आवाज उठनी शुरू हो गई की वो भारत के सबसे सफल वनडे कप्तान एक शानदार फेयरवेल के हकदार हैं और उन्हें 2027 तक कप्तान बने रहना चाहिए था. जिसका रोहित ने खुद कई बार इच्छा भी जता चुके हैं और कह चुके हैं कि वो जो 2023 वर्ल्ड कप में नहीं कर सके वो 2027 वर्ल्ड कप में करना चाहते हैं.

रोहित का 2027 वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल
अब जब रोहित से कप्तानी छीन ली गई है तो उनका 2027 वर्ल्ड कप तक टीम में बने रहने पर भी प्रश्न उठने लगे हैं, क्योंकि अगर बतौर खिलाड़ी रोहित परफॉर्म करेंगे तो ही टीम में जगह बना पाएंगे वरना उनका अगले वनडे वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. इस बारे में हर कोई बात भी कर रहा है, लेकिन रोहित शर्मा अब तक खामोश थे.

रोहित ने तोड़ी चुप्पी
अब उन्होंने इस बड़े फैसले के बाद पहली बारी अपनी चुप्पी तोड़ी है और कप्तान से हटाए जाने पर तो रोहित ने कुछ नहीं बोला लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर उन्होंने खुलकर बात की. रोहित शर्मा ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को मुंबई में आयोजित CEAT क्रिकेट अवॉर्ड्स में कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण देश है.

उन्होंने कहा, 'मुझे उनके (ऑस्ट्रेलिया) खिलाफ खेलना बहुत पसंद है. मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत पसंद है. क्रिकेट खेलने के लिए यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण देश है. वहां के लोग भी इस खेल से प्यार करते हैं. लेकिन निश्चित रूप से, ऑस्ट्रेलिया हर बार हमारे खिलाफ खेलने के बाद एक अलग चुनौती पेश करता है. अब कई बार वहां जाने के बाद, मैं समझता हूं कि क्या उम्मीद करनी चाहिए. उम्मीद है कि हम वहां जाकर भारतीय टीम जैसा प्रदर्शन करेंगे और परिणाम अपने पक्ष में करेंगे.'

भारत ऑस्ट्रेलिया 2025 सीरीज
बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. ये सीरीज रोहित के साथ साथ विराट के लिए भी काफी अहम है. क्योंकि उनके प्रदर्शन ही अब उनको टीम में बनाए रख सकते हैं और 2027 वर्ल्ड कप में नजर आ सकते हैं. वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम 29 अक्टूबर से 5 टी20 मैच खेलेगी.

