ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा आधी रात में पहुंचे अस्पताल, वीडियो देख फैंस की बढ़ी चितां, जानिए उन्हें क्या हुआ?

टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा को सोमवार रात अस्पताल ले जाया गया और इसका वीडियो वायरल हो गया है. जानिए उन्हें क्या हुआ...

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. इस खबर ने उनके सभी फैंस को हैरान कर दिया है. रोहित शर्मा को आधी रात में एक अस्पताल में देखा गया, जिसके बाद क्रिकेट प्रेमियों के बीच हलचल मच गई.

रोहित शर्मा पहुंचने अस्पताल, देखें वीडियो

दरअसल, सोमवार रात मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल गए. अस्पताल में उनके दाखिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसे देखकर फैंस चिंतित हैं और रोहित शर्मा के अस्पताल जाने का कारण खोज रहे हैं. हालांकि, न तो रोहित शर्मा और न ही उनके परिवार वालों ने इसका कोई कारण बताया है. इस बीच फैंस यह कहने लगे हैं कि रोहित शर्मा को कुछ भी हो वह जल्द ठीक हो जाएं.

रोहित शर्मा शुरू कर चुके थे अभ्यास

भारत अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा. इसके लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है. रोहित ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित फिटनेस टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया था. हिटमैन ने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले मई में टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास की घोषणा कर दी थी. रोहित ने 2027 के वनडे विश्व कप में खेलने का लक्ष्य रखते हुए टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.

ऑस्ट्रेलिया सीरीज से मैदान पर कर सकते हैं वापसी

रोहित और विराट कोहली दोनों ने इस साल की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है. दोनों पहले ही टी20 से संन्यास ले चुके हैं. अब वे पूरी तरह से वनडे प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करेंगे. दोनों के 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही वनडे सीरीज में मैदान पर उतरने की संभावना है.

रोहित शर्मा का क्रिकेट करियर

अपने क्रिकेट करियर में रोहित शर्मा ने 67 टेस्ट, 273 वनडे और 159 टी20 मैच खेले हैं. टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने 40.57 की औसत से 4,301 रन बनाए हैं. इसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने दो विकेट भी लिए हैं. वनडे क्रिकेट में उन्होंने 48.76 की औसत से 11168 रन बनाए हैं. इसमें 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने एक वनडे में 264 रन बनाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था. यह आज तक नहीं टूटा है. उन्होंने टी20 फॉर्मेट में भी 4231 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं. 121 उनका उच्चतम स्कोर है.

ये खबर भी पढ़ें : टीम इंडिया की प्लेइंग-11 से किन 4 खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, जानिए कौन करेगा किस नंबर पर बल्लेबाजी

For All Latest Updates

TAGGED:

ROHIT SHARMA IN HOSPITALROHIT SHARMA HOSPITAL VIDEOROHIT SHARMAरोहित शर्माROHIT SHARMA SPOTTED AT HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.