यशस्वी जायसवाल की कॉन्ट्रोवर्सी विकेट पर भड़के रोहित शर्मा, हार के बाद ICC से किया यह बड़ा सवाल - YASHASVI JAISWAL OUT OR NOT OUT

मेलबर्न : भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में 184 रनों से हार का सामना करना पड़ा. टेस्ट के आज 5वें और आखिरी दिन तब बवाल मच गया, जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को अंपायरों ने स्निकोमीटर पर स्पाइक न दिखने के बावजूद आउट करार दिया. इस नाटकीय घटना को लेकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिएक्ट किया है. जायसवाल के विकेट पर भड़के रोहित शर्मा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल की विकेट कॉन्ट्रोवर्सी पर अपना पहला रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था. हर कोई जानता है कि तकनीक सौ प्रतिशत सही नहीं है. इसलिए यह निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण था. पहली नजर में देखने में तो लगा था कि गेंद टच नहीं हुई है'.

रोहित शर्मा ने ICC से सवाल किया है कि, 'हमेशा ऐसे फैसले हमारे ही खिलाफ क्यों जाते हैं ?' स्निकोमीटर में कोई स्पाइक नहीं, फिर भी दिए गए आउट

भारत की पारी के 71वें ओवर में, जब वे 340 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे थे. यशस्वी जायसवाल ने पैट कमिंस की शॉर्ट गेंद को पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों में चली गई, जिन्होंने जमीन के आगे की ओर डाइव लगाकर कैच लपका. कमिंस और कैरी ने इस पर जोरदार अपील की और जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन फील्ड अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया. इसके बाद पैट कमिंस ने रिव्यू लेने का फैसला किया. रिप्ले में ग्लव से गेंद के डिफ्लेक्शन की पुष्टि हुई, लेकिन स्निकोमीटर में कोई स्पाइक नहीं दिखा. ऑडियो क्यू के न होने के बावजूद, थर्ड अंपायर शरफुद्दौला ने विजुअल्स एविडेंस पर भरोसा किया और फील्ड अंपायर द्वारा दिए गए फैसले को पलटते हुए यशस्वी को आउट घोषित कर दिया. जायसवाल ने खेली 84 रनों की शानदार पारी

निराश यशस्वी ने फील्ड अंपायरों से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन आखिरकार उन्हें वापस पवेलियन भेज दिया गया. उन्होंने 208 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 84 रनों की शानदार पारी खेली. जायसवाल के विकेट के बाद भारतीय टीम ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाई और 155 रन से स्कोर पर ऑलआउट हो गई. इस जीत के साथ ही मेजबानों ने सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त ले ली है. दोनों टीमों के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट 3-7 जनवरी के बीच सिडनी में खेला जाएगा.