रोहित शर्मा की सरफराज खान के साथ प्रैक्टिस, फोटो ने जीता करोड़ों का दिल

फोटो ने जीता करोड़ों का दिल मुंबई के दोनों युवा बल्लेबाज आयुष और सरफराज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'हिटमैन' के साथ अपनी फोटो भी शेयर की है. इस अवसर पर रोहित ने आयुष को एक बल्ला उपहार में दिया, जबकि सरफराज को नेट्स पर बल्लेबाजी के गुण सिखाए. म्हात्रे ने बल्ले के लिए रोहित शर्मा का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा हैं. शुक्रिया रोहित दा.' वहीं सरफराज ने रोहित के साथ नेट्स में अभ्यास की एक तस्वीर शेयर की.

मुंबई: क्रिकेट के सबसे लंबे और छोटे फॉर्मेट को अलविदा कहने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं. मंगलवार, 16 सितंबर को उन्होंने मुंबई में युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे और सरफराज खान के साथ मिलकर अभ्यास किया. जिसके फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं.

सरफराज को टीम में चुने जाने का इंतजार

बता दें कि घरेलू क्रिकेट में वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, 27 वर्षीय सरफराज को 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने का मौका मिला. तब से उन्होंने 6 टेस्ट मैचों में 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं, जिसमें 74.94 की शानदार स्ट्राइक रेट, 11 पारियों में एक शतक और तीन अर्धशतक और 150 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है. उन्होंने आखिरी बार पिछले साल नवंबर में वानखेड़े में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर भारत के लिए खेला था.

उभरता हुआ भारतीय युवा

वहीं म्हात्रे भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने हाल ही में जून से जुलाई तक इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की एकदिवसीय और दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी. भारत ने एकदिवसीय श्रृंखला 3-2 से जीत ली, और टेस्ट श्रृंखला ड्रॉ पर समाप्त हुई. इस साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, म्हात्रे एक निराशाजनक सीजन में कुछ सकारात्मक खिलाड़ियों में से एक रहे, उन्होंने सात मैचों में 34.28 की औसत और 188.97 के स्ट्राइक रेट से 240 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक और 94 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है.

बता दें कि रोहित, विराट कोहली के साथ, जो दोनों टी20आई और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, अब 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के दौरान एक्शन में दिखाई देंगे.