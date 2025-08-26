ETV Bharat / sports

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ा? खुद बताई वजह - ROHIT SHARMA

रोहित शर्मा ने खुद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक इवेंट के दौरान इस बारे में बात की है.

Published : August 26, 2025 at 11:31 AM IST

नई दिल्ली: भारतीय टेस्ट और टी20 क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस समय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. रोहित अभी क्रिकेट के मैदान से दूर हैं फिर भी वह खबरों में बने हुए हैं. कभी कहा जाता है कि रोहित शर्मा अब वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने वाले हैं, तो कभी कहा जाता है कि रोहित को वनडे क्रिकेट की कप्तानी से हटाया जा सकता है. वनडे कप्तानी के लिए हर दिन नए दावेदार सामने आ रहे हैं. इस बीच रोहित शर्मा ने खुद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की वजह को लेकर बयान दिया है.

रोहित ने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया

रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं और न ही वह टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. 2024 में अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप जीतने के बाद उन्होंने इस प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी थी. वहीं कुछ दिन पहले जब टीम इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया. अब वह केवल वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं और वर्तमान में कप्तान भी हैं. इस समय भारतीय टीम ज्यादा वनडे मैच नहीं खेल रही है, इसलिए रोहित भी नहीं खेल रहे हैं. रोहित सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान मुंबई पहुंचे और अपनी भावनाएं व्यक्त कीं.

रोहित शर्मा ने क्या कहा?

कार्यक्रम के दौरान एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें रोहित शर्मा ने कहा, 'आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयारी करनी होती है. यह एक ऐसा खेल है जिसमें आपको लंबे समय तक मैदान पर रहना होता है. टेस्ट में आपको पांच दिन खेलना होता है. मानसिक रूप से यह काफी चुनौतीपूर्ण और थका देने वाला होता है'. रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि सभी क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए हैं. हालांकि, रोहित ने अपने टेस्ट संन्यास या भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं की है.

रोहित अक्टूबर में खेलते नजर आ सकते हैं

भारतीय क्रिकेट टीम इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है, जहां तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला खेली जाएगी. अभी तक रोहित एकदिवसीय टीम का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं. हां जब तक अचानक कोई बदलाव नहीं होता, तब तक कमान उनके हाथों में ही रहेगी. यह वह श्रृंखला होगी जब रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय के बाद फिर से खेलते हुए दिखाई देंगे. क्या रोहित और कोहली इस श्रृंखला के बाद भी खेलते रहेंगे या 2027 के एकदिवसीय विश्व कप तक खेलने के लिए कोई और फैसला लेंगे? इस पर सभी की नजर जरूर होगी.

