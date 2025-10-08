ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा ने स्टाइलिश लुक से फैंस को किया दीवाना, 10 किलो वजन घटाने के बाद दिखे बिंदास

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बदले हुए अंदाज से सभी का दिल जीत लिया है. उनके फैंस उन्हें देखकर चौंक गए.

Rohit Sharma with his wife Ritika Sajdeh
रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 5:11 PM IST

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं. उनके चर्चाओं में आने की वजह उनका वजन है. उन्होंने अपना वजन काफी मेहनत करने के बाद कम कर लिया है, जिसके बाद फैंस उन्हें और ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

रोहित ने स्टाइलिश लुक से फैंस को किया दीवना
38 वर्षीय रोहित शर्मा ने अपने नए लुक से फैंस को चौंका दिया है. रोहित मुंबई में CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में एक आकर्षक और ग्लैमरस लुक में नजर आए. मुंबई के इस क्रिकेटर ने सितारों से सजे इस कार्यक्रम में मैरून रंग का ब्लेजर पहना हुआ था. इस लुक में रोहित शर्मा काफी शानदार लग रहे थे.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा अवॉर्ड लेते हुए (IANS)

अब रोहित शर्मा के स्टाइलिश लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. सोशल मीडिया पर उनके इस लुक की तारीफ फैंस कर रहे और भर भर कर कमेंट कर रहे हैं. रोहित ने अपना वजन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. रोहित को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया.

रोहित के फैंस पुरानी तस्वीरों से कर रहे तुलना
अब प्रशंसक रोहित शर्मा की पुरानी तस्वीरों की तुलना हाल की तस्वीरों से कर रहे हैं. उनके दुबले-पतले शरीर की भी तारीफ फैंस जमकर कर रहे हैं. भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर के अनुसार रोहित ने कड़े अभ्यास सेशन के जरिए 10 किलो वजन कम किया है. इतना वजन कम करने के साथ ही रोहित बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं.

रोहित समारोह के दौरान काफी खुश नजर आए. दाएं हाथ के बल्लेबाज अपनी पत्नी रितिका के साथ समारोह में मौजूद रहे. इस दौरान दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे. उनके फैंस दोनों की जोड़ी को काफी पसंद करते हैं. रोहित शर्मा ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन बनाया और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफी भी भारत को दिलाई. उनकी कप्तानी वाली टीम को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी.

रोहित ने भारत के लिए 67 टेस्ट, 273 वनडे और 159 टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने क्रमश: 4301, 11168, 4231 रन बनाए हैं. उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में मिलाकर 49 शतक और 108 अर्धशतक मौजूद हैं.

ये खबर भी पढ़ें : कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा का आया पहला रिएक्शन, ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बोली ये बड़ी बात

