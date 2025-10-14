ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा दिल्ली के लिए हुए रवाना, टीम इंडिया संग भरेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान

रोहित शर्मा दिल्ली के लिए हुए रवाना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर से खेली जाने वाली है. इस सीरीज में रोहित शर्मा को मौका दिया गया है. उनसे कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को दे दी गई है. अब वो टीम में बतौर प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे. रोहित शर्मा दिल्ली में पूरी टीम के साथ मिलेंगे और वहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे.

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में रोहित शर्मा मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. वो दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है. रोहित दिल्ली में भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ेंगे, जो 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने वाली है.

इससे पहले विराट कोहली भी लंदन से दिल्ली पहुंच चुके हैं. शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए बुधवार को उड़ान भरेगी. भारत सीरीज का पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में, दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में और तीसरा वनडे मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेलते हुई नजर आएगी. इन सभी मैचों की शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी.

रोहित का वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन

रोहित शर्मा ने भारत के लिए 273 मैचों की 265 पारियों में 32 शतक और 58 अर्धशतकों के साथ 48.8 की औसत और 92.8 की स्ट्राइक रेट के साथ 11168 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 264 रहा है, जबकि उनके बल्ले से 1045 चौके और 344 छक्के निकले हैं.

रोहित शर्मा का अगला लक्ष्य वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलना होगा, जिसके लिए उन्हें खुद को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में साबित करना होगा. उन्होंने अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया है. रोहित ने अपना वजन 10 किलो कम किया है, जिसके चलते वो पहले से काफी फिट और एक्टिव लग रहे हैं.