रोहित शर्मा की वनडे कप्तानी हिट या फ्लॉप ? आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप

कथित तौर पर, रोहित शर्मा की महत्वाकांक्षा 2027 वनडे विश्व कप तक टीम की कप्तानी जारी रखने की थी क्योंकि यह उनका आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट होता. लेकिन कप्तानी जाने के बाद अब उन्हें प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बने रहने के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा और 2027 संस्करण में उनके फॉर्म के आधार पर ही उनका वर्ल्ड कप में चयन किया जाएगा.

भारतीय टीम में इस समय टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल हैं, जिनको इसी साल रोहित के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट से संन्यास लेने के बाद बनाया गया, अब उनको वनडे का भी कप्तान बना दिया गया है. जबकि टी20 में सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं. लेकिन अगरकर के इस बयान ने सूर्या की कप्तानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि गिल टी20 के कब कप्तान नियुक्त किए जाते हैं.

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टेस्ट के बाद वनडे में भी शुभमन गिल को कप्तान बना दिया है. बोर्ड ने ये फैसला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए वनडे और टी20 टीमों की घोषणा के दौरान लिया. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कहना है कि तीनों फॉर्मेट में तीन कप्तान रखना असंभव है.

रोहित का बतौर कप्तान रिकॉर्ड

वनडे में 50 के आसपास की औसत से 32 शतकों के साथ 12,000 से अधिक रन ये बताते हैं कि रोहित एक आधुनिक दिन के महान बल्लेबाज हैं. इसके अलावा वो भारत के एकदिवसीय मैचों में सबसे सफल कप्तान भी हैं. उन्होंने एकदिवसीय कप्तान के रूप में विश्व विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है.

उन्होंने 56 में से 42 मैच जीते हैं, जिससे उनकी जीत की दर 76 प्रतिशत है. वहीं धोनी की जीत की दर 55 प्रतिशत है, जबकि कोहली का जीत प्रतिशत 68.42 है. यह भी उल्लेखनीय है कि बतौर कप्तान एकदिवसीय क्रिकेट में जीत प्रतिशत के मामले में, हिटमैन, दो बार के विश्व विजेता कैरेबियाई कप्तान क्लाइव लॉयड (76.19%) से पीछे हैं.

ICC मैचों में रोहित की कप्तानी

ICC टूर्नामेंट में खेले गए मैचों में, रोहित ने बहुत प्रभावशाली परिणाम दिखाए हैं. उन्होंने 30 आईसीसी मैचों (वनडे और टी20) में भारत का नेतृत्व किया और उनकी कप्तानी में टीम ने 27 मैच जीते. इसके अलावा, पिछले तीन आईसीसी इवेंट - वनडे विश्व कप 2023, टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, भारत केवल एक मैच हारा, जो दो साल पहले वनडे विश्व कप का फाइनल था.

रोहित स्पेशल फेयरवेल के हकदार थे

अगर रोहित 2027 के वनडे विश्व कप में टीम को खिताब दिलाकर संन्यास ले लेते, तो यह उनके करियर का एक स्वप्निल अंत होता. भारत के सबसे बड़े क्रिकेट सुपरस्टार्स में से एक अपने करियर का अंत एक शानदार अंत के साथ करना चाहते थे. हालांकि, अब यह मौका हाथ से निकल गया है क्योंकि उनसे वनडे की भी कप्तानी छीन ली गई है.