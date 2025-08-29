ETV Bharat / sports

रोजर बिन्नी ने छोड़ा बीसीसीआई अध्यक्ष का पद, जानिए अब कौन संभालेगा जिम्मेदारी - ROGER BINNY TO STEP DOWN

राजीव शुक्ला जो अब तक बोर्ड के उपाध्यक्ष थे. वो अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अगले चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष का पद संभालेंगे.

Roger Binny
रोजर बिन्नी (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: रोजर बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटने वाले हैं. राजीव शुक्ला अगले बोर्ड चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष का पद संभालेंगे. वह अब तक बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे हैं. बोर्ड के एक सूत्र ने ईटीवी भारत को इस खबर की पुष्टि की हैं.

सूत्रों ने यह भी बताया कि राजीव शुक्ला अगले चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष बने रहेंगे. भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अगला चुनाव सितंबर में हो सकता है. इससे पहले, राजीव शुक्ला 18 दिसंबर, 2020 को निर्विरोध बीसीसीआई के उपाध्यक्ष चुने गए थे. हालांकि, नए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 के अनुसार बीसीसीआई पदाधिकारी के पद पर रहने की अधिकतम आयु सीमा 70 से बढ़ाकर 75 कर दी गई है. बिन्नी चुनाव जीतकर फिर से बोर्ड अध्यक्ष बन सकते हैं. अन्यथा भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सितंबर के बाद एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा.

Rajiv Shukla
राजीव शुक्ला (ANI)

विभिन्न समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, शुक्ला ने पिछले बुधवार को हुई बोर्ड की शीर्ष परिषद की बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया. इसके अलावा अगर विभिन्न मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों की मानें तो शीर्ष परिषद की बैठक में भारतीय टीम के नए टाइटल प्रायोजक पर चर्चा हुई. हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक 2025 को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया था.

उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी स्वीकृति मिल गई, अब इसके कानून बनने का समय आ गया है. इस विधेयक से भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख प्रायोजक 'ड्रीम 11' और अन्य ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर असर पड़ा है. जैसी कि उम्मीद थी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ऑनलाइन गेमिंग ऐप 'ड्रीम 11' के साथ हनीमून खत्म हो गया है. नतीजतन, टीम इंडिया एक नए प्रायोजक की तलाश में है.

हालांकि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक कुछ दिन पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था लेकिन सितंबर में बीसीसीआई की वार्षिक बैठक और चुनाव संभवतः पुराने नियमों (लोढ़ा समिति की सिफारिशों) के अनुसार ही होंगे. क्योंकि, राष्ट्रीय खेल अधिनियम को आधिकारिक रूप से लागू होने में अभी भी चार-पांच महीने लगेंगे.

हाल ही में समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि, चूंकि नए राष्ट्रीय खेल विधेयक में राष्ट्रीय खेल महासंघों के पदाधिकारियों की ऊपरी आयु सीमा (70 से 75 वर्ष) बढ़ा दी गई है, इसलिए रोजर बिन्नी अगली वार्षिक बैठक तक यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं लेकिन अक्टूबर 2022 में पदभार ग्रहण करने वाले बिन्नी पहले ही इस संभावना से इनकार कर रहे हैं और पद छोड़ रहे हैं.

बोर्ड के एक सूत्र ने दैनिक जागरण को बताया, 'राष्ट्रीय खेल विधेयक अभी-अभी पारित हुआ है. इसलिए हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले इसकी समीक्षा के लिए और समय चाहिए'.

ये खबर भी पढ़ें : चेतेश्वर पुजारा ने क्यों लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास? खुद बताई वजह

नई दिल्ली: रोजर बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटने वाले हैं. राजीव शुक्ला अगले बोर्ड चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष का पद संभालेंगे. वह अब तक बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे हैं. बोर्ड के एक सूत्र ने ईटीवी भारत को इस खबर की पुष्टि की हैं.

सूत्रों ने यह भी बताया कि राजीव शुक्ला अगले चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष बने रहेंगे. भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अगला चुनाव सितंबर में हो सकता है. इससे पहले, राजीव शुक्ला 18 दिसंबर, 2020 को निर्विरोध बीसीसीआई के उपाध्यक्ष चुने गए थे. हालांकि, नए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 के अनुसार बीसीसीआई पदाधिकारी के पद पर रहने की अधिकतम आयु सीमा 70 से बढ़ाकर 75 कर दी गई है. बिन्नी चुनाव जीतकर फिर से बोर्ड अध्यक्ष बन सकते हैं. अन्यथा भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सितंबर के बाद एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा.

Rajiv Shukla
राजीव शुक्ला (ANI)

विभिन्न समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, शुक्ला ने पिछले बुधवार को हुई बोर्ड की शीर्ष परिषद की बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया. इसके अलावा अगर विभिन्न मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों की मानें तो शीर्ष परिषद की बैठक में भारतीय टीम के नए टाइटल प्रायोजक पर चर्चा हुई. हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक 2025 को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया था.

उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी स्वीकृति मिल गई, अब इसके कानून बनने का समय आ गया है. इस विधेयक से भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख प्रायोजक 'ड्रीम 11' और अन्य ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर असर पड़ा है. जैसी कि उम्मीद थी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ऑनलाइन गेमिंग ऐप 'ड्रीम 11' के साथ हनीमून खत्म हो गया है. नतीजतन, टीम इंडिया एक नए प्रायोजक की तलाश में है.

हालांकि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक कुछ दिन पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था लेकिन सितंबर में बीसीसीआई की वार्षिक बैठक और चुनाव संभवतः पुराने नियमों (लोढ़ा समिति की सिफारिशों) के अनुसार ही होंगे. क्योंकि, राष्ट्रीय खेल अधिनियम को आधिकारिक रूप से लागू होने में अभी भी चार-पांच महीने लगेंगे.

हाल ही में समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि, चूंकि नए राष्ट्रीय खेल विधेयक में राष्ट्रीय खेल महासंघों के पदाधिकारियों की ऊपरी आयु सीमा (70 से 75 वर्ष) बढ़ा दी गई है, इसलिए रोजर बिन्नी अगली वार्षिक बैठक तक यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं लेकिन अक्टूबर 2022 में पदभार ग्रहण करने वाले बिन्नी पहले ही इस संभावना से इनकार कर रहे हैं और पद छोड़ रहे हैं.

बोर्ड के एक सूत्र ने दैनिक जागरण को बताया, 'राष्ट्रीय खेल विधेयक अभी-अभी पारित हुआ है. इसलिए हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले इसकी समीक्षा के लिए और समय चाहिए'.

ये खबर भी पढ़ें : चेतेश्वर पुजारा ने क्यों लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास? खुद बताई वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

ROGER BINNYRAJEEV SHUKLABCCI PRESIDENTBCCIROGER BINNY TO STEP DOWN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.