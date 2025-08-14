ETV Bharat / sports

ऋषभ पंत ने फोटो शेयर कर लिखा 'मुझे इससे बहुत नफरत है' - RISHABH PANT FRACTURED FOOT

Rishabh Pant fractured foot: ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करके अपनी निराशा व्यक्त की है.

ऋषभ पंत
ऋषभ पंत (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 12:42 PM IST

हैदराबाद: भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान ऋषभ पंत इन दिनों क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, और वो अपने घर पर आराम कर रहे हैं. हाल ही में खत्म हुई इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो चोटिल हो गए थे. जिसके बाद मेडिकल टीम ने उन्हें 6 हफ्ते तक आराम करने को कहा है.

पंत कैसे हुए चोटिल ?
दरअसल इंग्लैंड में शानदार फॉर्म में चल रहे 27 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज सीरीज के चौथे मैच के पहले ही दिन चोटिल हो गए थे. तेज गेंदबाज क्रिस की एक गेंद उनके पैर के अंगूठे पर सीधी लगी जिससे उनके अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया. उस समय वो 37 रनों पर बल्लेबाज कर रहे थे. दर्द की वजह से वो एंबुलेंस के जरिया मैदान से बाहर चले गए. लेकिन दूसरे दिन टीम को जरूरत पड़ने पर टूटे हुए पैर से फिर खेलने आ गए और फिर 75 गेंदों पर 54 रनों की साहसिक पारी खेली, जिसकी व्यापक प्रशंसा हुई.

ऋषभ पंत
ऋषभ पंत (IANS PHOTO)

ऋषभ पंत की तारीफ
टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ियों से लेकर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों ऋषभ पंत के तारीफ की. हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि पंत की जितनी भी तारीफ की जाए, कम है, खासकर टूटे पैर के साथ बल्लेबाजी करने के लिए. मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां इस बारे में बात करेंगी कि कोई ऐसा भी था जिसने टूटे पैर के साथ बल्लेबाजी की थी. बता दें कि इस शानदार सीरीज को भारत 2-2 से बराबर करने में कामयाब रहा.

ऋषभ पंत की इंस्टाग्राम स्टोरी
ऋषभ पंत की इंस्टाग्राम स्टोरी (Rishabh Pant Instagram)

पंत को किस से नफरत है?
इस बीच ऋषभ पंत ने अपने बाएं पैर पर प्लास्टर लगे होने पर निराशा व्यक्त की है. उन्होंने बुधवार, 13 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पैर पर लगे प्लास्टर की एक फोटो शेयर की जिसके कैप्शन में लिखा, 'मुझे इससे बहुत नफरत है.' इससे पहले, पंत ने सोशल मीडिया पर पिज्जा बनाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि घर पे तो कुछ बनाया नहीं है, यहां पिज्जा बना रहा है.

इंग्लैंड में ऋषभ का प्रदर्शन
पंत ने सीरीज के पहले ही टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाकर शानदार शुरुआत की थी. उन्होंने इस सीरीज में कुल 4 टेस्ट मैच खेले जिसमें 2 शतक और तीन अर्धशतक के साथ कुल 479 रन बनाए.

