भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट से पहले आई टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द होगी खतरनाक प्लेयर की वापसी
भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. जल्द ही एक खतरनाक खिलाड़ी चोट के बाद वापसी कर सकता है.
Published : October 7, 2025 at 1:29 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है. इस सीरीज के पहले मैच में भारत को पारी और 140 रनों से जीत मिली, जबकि दूसरा मैच दिल्ली में 10 अक्टूबर से शुरू होने वाला है. उससे पहले भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है.
दरअसल, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज और विकेटकीपर ऋषभ पंत चोट से उबरकर जल्द ही क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर सकते हैं. इस खबर को सुनते ही पंत के फैंस के चेहरे खुशी से खिल गए हैं. पंत इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे.
ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दौरान चोट लगी थी. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स की गेंद सीधे उनके पैर पर जा टकराई थी और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था. वो भारत आ गए और बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी रिकवरी पर काम कर रहे हैं.
You vs You. 💪#RP17 pic.twitter.com/TAnDjQklGF— Rishabh Pant (@RishabhPant17) September 30, 2025
जानिए कब होगी ऋषभ पंत की मैदान पर वापसी
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार ऋषभ पंत की वापसी मैदान पर जल्द ही हो सकती है. रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्र के हवाले से कहा गया है कि, पंत की रिकवरी लंबी रही है. उनको 10 अक्टूबर तक खेलने की अनुमति दी जा सकती है. इस हफ्ते उनकी जांच होगी. उनको लेकर बीसीसीआई मेडिकल टीम कोई जोखिम नहीं लेना चाहती'.
बीसीसीआई की मेडिकल टीम जांच के बाद पंत को हरी झंडी देते हैं तो वो 15 अक्टूबर से शुरू वाली रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ सकते हैं. पंत ने रणजी ट्रॉफी खेलने की इच्छा जाहिर की है. अगर पंत पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो वो जल्द ही मैदान पर नजर आएंगे.
दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक, पंत ने डीडीसीए को बताया कि वे 25 अक्टूबर से दिल्ली में होने वाले रणजी ट्रॉफी मैचों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं. ये सब बीसीसीआई से मिलने वाली क्लीन चिट पर निर्भर करेगा. इस पर डीडीसीए के एक अधिकारी ने कहा, पंत ने अभी कोई तारीख पक्की नहीं की है.
ऋषभ पंत ने भारत के लिए 47 टेस्ट मैचों की 82 पारियों में 8 शतक और 18 अर्धशतकों की मदद से 3427 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने विकेटकीपिंग करते हुए 156 कैच, 15 स्टंपिंग और 1 रन आउट भी किया है.