एशिया कप से पहले आई टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, स्टार चोटिल खिलाड़ी इस सीरीज से करेगा वापसी?

भारतीय क्रिकेट टीम ( AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 9, 2025 at 2:41 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप 2025 में भाग लेने वाली है. उससे पहले ही टीम इंडिया के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल चोट से जूझ रहा टीम इंडिया का स्टार खिलाड़ी जल्द ही मैदान पर वापसी कर सकता है. आपको बता दें कि ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं, जो कि इंग्लैंड में खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल होकर बाहर हो गए थे. अब फैंस उनकी वापसी की इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में उन्होंने भी अपने कमबैक पर अपडेट दे दिया है. ऋषभ पंत के कमबैक पर आया अपडेट दरअसल, ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दौरान चोट लगी थी. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स की गेंद सीधे उनके पैर पर जा टकराई थी और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था. इस चोट के बाद से ही ऋषभ पंत लंदन में मौजूद थे. इसके बाद वो भारत आ गए और बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी रिकवरी पर काम करेंगे.