एशिया कप से पहले आई टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, स्टार चोटिल खिलाड़ी इस सीरीज से करेगा वापसी?
भारतीय क्रिकेट टीम का स्टार खिलाड़ी चोट के बाद अब वापसी के लिए तैयार है, जानिए वो कब और किस सीरीज से वापसी करेगा.
Published : September 9, 2025 at 2:41 PM IST
नई दिल्ली: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप 2025 में भाग लेने वाली है. उससे पहले ही टीम इंडिया के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल चोट से जूझ रहा टीम इंडिया का स्टार खिलाड़ी जल्द ही मैदान पर वापसी कर सकता है.
आपको बता दें कि ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं, जो कि इंग्लैंड में खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल होकर बाहर हो गए थे. अब फैंस उनकी वापसी की इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में उन्होंने भी अपने कमबैक पर अपडेट दे दिया है.
ऋषभ पंत के कमबैक पर आया अपडेट
दरअसल, ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दौरान चोट लगी थी. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स की गेंद सीधे उनके पैर पर जा टकराई थी और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था. इस चोट के बाद से ही ऋषभ पंत लंदन में मौजूद थे. इसके बाद वो भारत आ गए और बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी रिकवरी पर काम करेंगे.
✂️🌳 pic.twitter.com/hDeOkuumix— Rishabh Pant (@RishabhPant17) September 8, 2025
अभी ऋषभ पंत मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां वो एक्सपर्ट्स की राय लेंगे. इसके बाद वो अपनी रिकवरी के प्रोसेस पर ध्यान देंगे. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पंत 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक खेली जाने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के जरिए कमबैक कर सकते हैं. इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 2 से 6 अक्टूबर तक अहमदाबाद में और दूसरा टेस्ट 9 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली में खेला जाएगा.
🙌#RP17 pic.twitter.com/LlAZ7lJKDm— Rishabh Pant (@RishabhPant17) July 28, 2025
ऋषभ पंत का शानदार टेस्ट करियर
ऋषभ पंत के आंकड़े टेस्ट क्रिकेट में काफी दिलचस्प हैं. उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. पंत ने भारत के लिए 47 मैचों की 82 पारियों में 8 शतक और 18 अर्धशतकों की मदद से 3427 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने विकेटकीपिंग करते हुए 156 कैच, 15 स्टंपिंग और 1 रन आउट भी किया है.