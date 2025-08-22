नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होने वाली है. इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा. इससे पहले 19 अगस्त को एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका दिया गया है.
रिंकू सिंह ने श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के 15 सदस्यीय दल में जगह बनाई थी. इसके बाद से उनके चयन पर सवाल उठने लगे थे. क्रिकेट के कई जानकारों ने रिंकू के आईपीएल 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन की दुहाई देते हुए उनके चयन को गलत बताया था. अब उन्होंने अपनी तूफानी शतकीय पारी से सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया है.
𝙍𝙄𝙉𝙆𝙐 𝙎𝙀𝙏𝙎 𝙀𝙆𝘼𝙉𝘼 𝙊𝙉 𝙁𝙄𝙍𝙀, 𝙐𝙋 𝙁𝙄𝙍𝙀 𝘽𝙍𝙄𝙂𝘼𝘿𝙀 𝘾𝘼𝙇𝙇𝙀𝘿 𝙄𝙉— UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 21, 2025
[ Rinku Singh ]
रिंकू सिंह ने ठोका तूफानी शतक
दरअसल, रिंकू सिंह इन दिनों यूपी टी20 लीग में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. गुरुवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मेरठ मेवरिक्स को गोरखपुर लायंस के बीच मैच खेला गया. जिसे कप्तान रिंकू की बदौलत मेरठ ने 6 विकेट से जीत लिया. इस मैच में रिंकू सिंह ने शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को नाबाद रहते हुए जीत दिला दी.
Rinku Singh is 𝑲𝑰𝑵𝑮!— UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 21, 2025
@rinkusingh235 | @UPCACricket [ Rinku Singh ]
रिंकू ने 108 रनों की पारी खेली दिलाई जीत
गोरखपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 167 रन बनाए. मेरठ की टीम ने 18.5 ओवर में 7 बॉल बाकी रहते हुए 4 के नुकसान पर 168 रन बनाकर मैच जीत लिया. इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका रिंकू सिंह ने निभाई. रिंकू ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 48 बॉल में 7 चौके और 8 छक्कों की सहायता से 108 रनों की पारी खेली.
𝑮𝒐𝒅'𝒔 𝑷𝒍𝒂𝒏, 𝑩𝒂𝒃𝒚 | @rinkusingh235— UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 21, 2025

इन खिलाड़ियों ने भी बिखेरा जलवा
रिंकू के अलावा अक्षय दुबे ने 11, स्वास्तिक चिकारा ने 10, ऋतुराज शर्मा ने 5, माधव कौशिक ने 7 और साहब युवराज सिंह ने नाबाद 22 रनों की पारी. गोरखपुर के लिए प्रियांश यादव, वासु वत्स, अब्दुल रहमान और विजय यादव ने 1-1 विकेट हासिल किया. इससे पहले गोरखपुर के लिए बल्लेबाजी में कप्तान ध्रुव जुरेल ने 38 और निशांत कुशवाहा ने 37 रनों का योगदान दिया. मेरठ की ओर से विशाल चौधरी और विजय कुमार ने 3-3 विकेट हासिल किए.