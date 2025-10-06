ETV Bharat / sports

रिंकू सिंह ने फिर जीता दिल, पिता के बाद अब बहन को दिया खास गिफ्ट, देखें वीडियो

टीम इंडिया के आतिशी बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपनी बहन को एक खास तोहफा दिया है, उसकी तस्वीरें और वीडियो आप भी देखें...

Rinku Singh
रिंकू सिंह (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : पुरुष एशिया कप 2025 में भारत को खिताब दिलाने के लिए विनिंग रन लगाने वाले रिंकू सिंह एक बार फिर चर्चाओं में आए गए हैं. इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है, जिससे उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है. रिंकू की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जब से सामने आई है, तब से उनके फैंस उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं.

रिंकू सिंह ने अपनी बहन को दिया खास तोहफा
दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपनी बहन को एक स्कूटी गिफ्ट की है. उन्होंने अपनी बहन को रेड कलर की स्कूटी दी है. जब स्कूटी घर पहुंची तो नेहा ने आरती की थाल के साथ स्कूटी की पूजा की और स्कूटी को माला पहनाई.

रिंकू की बहन नेहा सिंह अपने भाई से स्कूटी गिफ्ट में पाने के बाद काफी खुश नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, थैंक यू रिंकू भैया.. आई लव यू भैया. इस दौरान उन्होंने स्कूटी चलाते हुए भी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

रिंकू ने बदली परिवार की किस्मत
आपको बता दें कि रिंकू सिंह ने अपने पिता को भी स्पोर्ट्स बाइक गिफ्ट की थी. उन्होंने अलीगढ़ में एक आलीशान घर भी लिया है. उनके घर की कीमत लगभग 3 से 4 करोड़ों होगी. रिंकू का परिवार काफी गरीब था. उनके भाई साफ-सफाई का काम करते थे, जबकि उनके पिता गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे. रिंकू भी ये काम कर चुके हैं. अब उन्होंने एक अच्छे बेटे की तरह अपने परिवार की किस्मत बदल दी है.

रिंकू सिंह का अंतरराष्ट्रीय करियर
अब रिंकू सिंह ने उस गरीबी को पीछे छोड़ दिया है. रिंकू भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वनडे और टी20 फॉर्मेट खेल चुके हैं. उन्होंने आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया है. उन्होंने भारत के लिए 2 वनडे में 55 रन और 34 टी20 में 3 अर्धशतक की मदद से 550 रन बनाए हैं. उनके नाम वनडे में 1 और टी20 में 2 विकेट भी दर्ज हैं. वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं.

