रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की उम्र में कितना है अंतर? 2026 में दोनों करने वाले हैं शादी
Rinku Priya age gap: रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर फोटो लाइक करने से शुरू हुई.
Published : October 7, 2025 at 1:38 PM IST
Rinku Priya age gap: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह सबसे पहले उस समय चर्चे में आए थे जब उन्होंने आईपीएल में 5 गेंदों में लगातार 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को हारा हुआ मैच जिता दिया. उस शानदार पारी के बाद रिंकू के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुल गया. वो अब तक भारत के लिए 2 वनडे और 34 टी20 मैच खेल चुके हैं और अब वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत के टी20 स्क्वाड में बरकरार रखा गया है.
रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की उम्र
अलीगढ़ के रहने वाले रिंकू सिंह दूबारा चर्चे में तब आए जब उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से लखनऊ के एक होटल में 8 जून 2025 को सगाई कर ली. लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों जोड़ों की उम्र में कितना अंतर है. रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को हुआ जबकि प्रिया सरोज का जन्म 23 नवंबर 1998 को हुआ. इस हिसाब से रिंकू प्रिया से केवल एक साल ही बड़े हैं.
रिंकू और प्रिया की शादी पहले इसी साल नवंबर में होने वाली थी लेकिन टीम इंडिया के बिजी शेड्यूल की वजह से रिंकू ने अपनी शादी अगले साल के लिए स्थगित कर दी. लेकिन अभी तक शादी की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.
रिंकू प्रिया के प्रेम कहानी
रिंकू ने एक इंटरव्यू में अपनी प्रेम कहानी के बारे में खुलकर बात की. रिंकू ने बताया कि उन्होंने प्रिया को पहली बार 2022 के आईपीएल के एक मैच के दौरान देखा था, जब प्रिया मैच देखने मुंबई आईं थी. उसके बाद रिंकू ने सोशल मीडिया के एक फैन पेज पर प्रिया सरोज की तस्वीर देखी और उसे लाइक कर दिया. वहीं उनको ऐसा लगा की वह उनसे प्यार करने लगे हैं. लेकिन उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी. कुछ दिनों बाद, उन्होंने देखा कि प्रिया ने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें लाइक की हैं. उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने प्रिया को एक मैसेज भेजा. उसके बाद दोनों रोज फोन पर बात करने लगे.
प्रिया सरोज कौन हैं?
प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद के रूप में जीत हासिल की. उनके पिता का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है. वे कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं. जब उनके पिता ने 2022 में चुनाव लड़ा, तो प्रिया ने सक्रिय रूप से प्रचार अभियान में भाग लिया और सभी का ध्यान आकर्षित किया.