रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की उम्र में कितना है अंतर? 2026 में दोनों करने वाले हैं शादी

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ( IANS & ANI PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : October 7, 2025 at 1:38 PM IST 3 Min Read

Rinku Priya age gap: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह सबसे पहले उस समय चर्चे में आए थे जब उन्होंने आईपीएल में 5 गेंदों में लगातार 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को हारा हुआ मैच जिता दिया. उस शानदार पारी के बाद रिंकू के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुल गया. वो अब तक भारत के लिए 2 वनडे और 34 टी20 मैच खेल चुके हैं और अब वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत के टी20 स्क्वाड में बरकरार रखा गया है. रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की उम्र

अलीगढ़ के रहने वाले रिंकू सिंह दूबारा चर्चे में तब आए जब उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से लखनऊ के एक होटल में 8 जून 2025 को सगाई कर ली. लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों जोड़ों की उम्र में कितना अंतर है. रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को हुआ जबकि प्रिया सरोज का जन्म 23 नवंबर 1998 को हुआ. इस हिसाब से रिंकू प्रिया से केवल एक साल ही बड़े हैं. रिंकू और प्रिया की शादी पहले इसी साल नवंबर में होने वाली थी लेकिन टीम इंडिया के बिजी शेड्यूल की वजह से रिंकू ने अपनी शादी अगले साल के लिए स्थगित कर दी. लेकिन अभी तक शादी की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.