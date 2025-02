ETV Bharat / sports

ब्रैडमेन या तेंदुलकर नहीं ये अफ्रीकी ऑलराउंडर है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, रिकी पोंटिंग के जवाब से वर्ल्ड क्रिकेट में मची खलबली - WHO IS GOAT OF CRICKET

रिकी पोंटिंग ( AFP Photo )

By ETV Bharat Sports Team Published : Feb 4, 2025, 3:07 PM IST

नई दिल्ली : 'क्रिकेट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है ?' यह एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स में बहस छिड़ी रहती है. वर्ल्ड क्रिकेट में अब तक कई ऐसे क्रिकेटर आएं जिन्होंने अपने असाधारण प्रदर्शन से दुनिया भर में अपनी चमक बिखेरी. क्रिकेट का GOAT कौन ?

सर डॉन ब्रैडमेन, सचिन रमेश तेंदुलकर, सर गैरी सोबर्स और सर विवियन रिचर्ड्स- ये कुछ ऐसे चुनिंदा नाम हैं, जिन्हें क्रिकेट इतिहास के सर्वेश्रेष्ठ क्रिकेटरों (GOAT) में से एक माना जाता है. दुनिया भर के अधिकतर फैंस के बीच इस सवाल पर होने वाली बहस भी इन चारों के ईर्द-गिर्द ही घूमती है. पोंटिंग ने कैलिस को बताया सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर

वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली इस बहस में अब ऑस्ट्रेलाई दिग्गज रिकी पोंटिंग भी कूद गए हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पोंटिंग ने सभी को चौंकाते हुए महान ऑलराउंडर दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस को अब तक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है.

300 टेस्ट विकेट और 45 टेस्ट शतक असाधारण

हॉवी गेम्स पॉडकास्ट को दिए एक इंटरव्यू में रिकी पोंटिंग ने कहा, 'जैक्स कैलिस अब तक खेलने वाले सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं. मुझे परवाह नहीं है. मुझे बाकी सभी की परवाह नहीं है. फुल स्टॉप'. पोंटिग ने आगे कहा, '13,000 रन, 44 या 45 टेस्ट शतक, और 300 विकेट. इनमें से कोई भी करियर शानदार है. आप सप्ताह के हर दिन 300 टेस्ट विकेट ले सकते हैं, और आप 45 टेस्ट शतक भी बना सकते हैं. उसने (कैलिस) दोनों ही हासिल किए हैं. वह एक जन्मजात क्रिकेटर था'. जैक्स कैलिस का इंटरनेशनल क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने 1995 से 2014 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने हरफनमौला खेल का जलवा बिखेरा. इस दौरान उन्होंने कुल 519 इंटरनेशनल मैचों में 49.10 के औसत से 25 हजार 534 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 62 शतक और 149 अर्धशतक जड़े. गेंदबाजी करते हुए भी उन्होंने 577 विकेट अपने नाम किए. वहीं, इस दिग्गज खिलाड़ी ने 338 इंटरनेशनल कैच भी लपके. कैलिस के ये असाधारण आंकड़े यह बयां करते हैं कि पोंटिंग ने उन्हें क्यों अब तक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बताया है.