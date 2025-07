ETV Bharat / sports

IND vs ENG: ऋचा घोष ने रचा इतिहास, इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेल बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड - INDIA WOMEN VS ENGLAND WOMEN

ऋचा घोष ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 2, 2025 at 10:49 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 10:59 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच मंगलवार देर रात 11 बजे से पांच टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 मैच ब्रिस्टल के मैदान पर खेला गया. इस मैच में भारत ने इंग्लैंड को 24 रनों से हरा दिया. भारत ने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को पहली पारी लगातार 2 टी20 मुकाबले में हराया है. ऋचा घोष ने रचा इतिहास

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस जीत में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष का भी योगदान रहा. उन्होंने जब भारत इंग्लैंड के सामने टारगेट सेट करने वाला था उस समय बल्ले के साथ 20 बॉल में 6 चौकों की मदद से 32 रनों की तेज-तर्रार नाबाद पारी खेली. इस पारी के साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया. उनकी 32 रनों की पारी से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस पारी के साथ ऋचा घोष ने टी20 इंटरनेशनल में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही वो फुल मेंबर्स देशों में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं हैं. ऋचा ने 702 गेंदों में 1000 रन बनाकर साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज क्लोए ट्रेयोन को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 720 गेंदों में 1000 टी20 इंटरनेशनल रन बनाए थे.

इसके साथ ही ऋचा घोष फुल और नॉन फुल मेंबर्स देशों में सबसे कम बॉल में सबसे तेज 1000 टी20 रन बनाने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गईं हैं. वो आइल ऑफ मैन देश की लूसी बारनेट के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद हैं. लूसी ने ये कारनामा 700 गेंदों में किया है. ऋचा घोष ने 16 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था. वो 64 टी20 मैचों की 53 पारियों में अब तक 27.81 के औसत से 1029 रन बना चुकी हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले हैं. कैसा रहा मैच का हाल

इस मैच में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए. भारत की ओर से जेमिमा रोड्रिगेज और अमनजोत कौर ने 63-63 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. ये अमनजोत कौर का पहला टी20 अर्धशतक हैं. इंग्लैंड की टीम 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर सिर्फ 157 रन बना पाई और 24 रनों से मैच हार गई. भारत के लिए श्री चरणी ने 2 और दीप्ति शर्मा व अमनजोत कौर को 1-1 विकेट मिला. कौर इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुनीं गईं. ये खबर भी पढ़ें : स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक ठोक हासिल किया खास मुकाम

