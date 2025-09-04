हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे लोकप्रिय टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए 18 साल लग गए. जिस टीम को डैनियल विटोरी, राहुल द्रविड़, फॉफ डु प्लेसिस और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी अपनी कप्तानी में ट्रॉफी नहीं जीता सके उस टीम ने रजत पाटीदार की अगुवाई में इतिहास रच दिया और 2025 में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी उठा कर न सिर्फ अपने फैंस का सपना पूरा किया बल्कि कई आरसीबी दिग्गज खिलाड़ियों का भी सपना पूरा कर दिया. लेकिन ये जीत भारतीय फैंस को सूट नहीं कर रही है. इस जीत की वजह से पहले 11 लोगों की जान चली गई और अब पहले से महंगा आईपीएल का टिकट और भी महंगा हो गया है.

पहले जान का नुकसान

इस ऐतिहासिक जीत ने जहां कई खुशी के पल दिए वहीं कई दुख भरी काहानियां भी अपने पीछे छोड़ गई. क्योंकि जब जब आरसीबी की पहली जीत को याद किया जाएगा तब तब बंग्लोरू भगदड़ लोगों के जख्मों को हरा करता रहेगा. दरअसल 3 जून 2025 की रात आरसीबी और उनके फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं था जब उनकी टीम आरसीबी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को फाइनल में 6 रनों से हराकर पहली बार आईपीएल का ताज अपने नाम किया था. लेकिन जो दिन आरसीबी फैंस के लिए सबसे खुशी का दिन होना चाहिए था वही दिन यानी की 4 जून 2025 का दिन उनके लिए सबसे दुखद दिन बन गया.

बंग्लोरू भगदड़ में जान गंवाने वाले की मां (IANS PHOTO)

उस दिन आरसीबी ने फैंस के लिए बंग्लोरू में विक्ट्री प्रेड का ऐलान किया, लेकिन बेकाबू भीड़ की वजह से इसकी उन्हें अनुमति नहीं मिली. जिसके बाद फ्रैंचाइजी ने अपनी खुशी को फैंस के साथ शेयर करने के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजई समारोह आयोजित करने का ऐलान कर दिया और फैंस के लिए एंट्री फीस फ्री कर दी. जिसकी वजह से स्टेडियम के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई की उसको कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया और फिर ऐसी भगदड़ मची की आरसीबी के 11 फैंस जान की बाजी हार गए. जो अपनी टीम के साथ खुशी के पल साझा करना चाह रहे थे. लेकिन वो अब आरसीबी के खुशी के दिन एक दुख भरी कहानी का हिस्सा बन गए.

बंग्लोरू भगदड़ में गई 11 लोगों की जान (IANS PHOTO)

इस दुखद घटना के बाद आरसीबी ने नई पहल का ऐलान करते हुए 'आरसीबी केयर्स' की शुरुआत की. जिसका मकसद भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवारों की आर्थिक सहायता करना और उनको हर तरह से मदद करना है. इसी के तहत आरसीबी ने हर मृतक के परिवारों को 25-25 लाख रुपये देने का भी ऐलान किया है.

अब माल का नुकसान

क्रिकेट फैंस के लिए दूसरा नुकसान 3 सितंबर की रात को हुआ जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया कि हाई-प्रोफाइल आईपीएल 40 प्रतिशत के नए विशेष कर स्लैब रहेगा. जिसमें लग्जरी सामानों, महंगी कारें, तंबाकू उत्पाद और सिगरेट भी शामिल हैं. इसके अलावा इस कर में रेस क्लब, लीजिंग या रेंटल सेवाएं, घुड़दौड़, कैसीनो, सट्टा, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग और खेल आयोजन भी शामिल है. जिसकी वजह से आईपीएल मैचों के टिकटों की कीमतें भी बढ़ गईं.

पिछली कर व्यवस्था के तहत जो टिकट पहले 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 500 का टिकट 640 में था अब वहीं टिकट 40 प्रतिशत कर के साथ 700 का हो जाएगा और जो 1,000 रुपये का टिकट होता था उस पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ उसकी कुल कीमत 1,280 रुपये हो जाती थी. अब वो 40 प्रतिशत नई दर के साथ, 1,400 रुपये का हो जाएगा. जबकि 2000 का टिकट जो पहले 2560 का था अब वो 2800 का हो जाएगा.