हैदराबाद: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शनिवार, 30 अगस्त को उन 11 लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, जिन्होंने 4 जून को टीम के आईपीएल 2025 खिताब जीतने के जश्न के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में अपनी जान गंवा दी थी. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है.

आरसीबी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, '4 जून, 2025 को हमारा दिल टूट गया. हमने आरसीबी परिवार के 11 सदस्यों को खो दिया. वे हमारा हिस्सा थे. हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को विशिष्ट बनाने वाली चीजों का हिस्सा थे. उनकी अनुपस्थिति हम सभी की यादों में हमेशा रहेगी. उनके द्वारा छोड़ी गई जगह को कोई भी समर्थन कभी नहीं भर सकता.'

आरसीबी ने आगे लिखा, 'लेकिन पहले कदम के तौर पर, और सम्मान के साथ, आरसीबी ने उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपये दिए हैं. ये सिर्फ आर्थिक मदद के तौर पर नहीं, बल्कि करुणा, एकता और निरंतर देखभाल के वादे के तौर पर भी है. यह 𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗦 की शुरुआत भी है. आगे का हर कदम प्रशंसकों की भावनाओं, अपेक्षाओं और उनके हक को दर्शाएगा.'

बता दें कि कुछ दिन पहले आरसीबी ने ये ऐलान किया था कि वो 𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗦 की शुरुआत की घोषणा की थी. जिसका मकसद भगदड़ से प्रभावित प्रशंसकों और परिवारों की सहायता करना है. दरअसल 3 जून को अहमदाबाद में पंजाब किंग्स फाइनल में हारने के बाद आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी उठाई. लेकिन उनका जश्न 24 घंटे के अंदर गम में बदल गया.

बेंगलुरु में हुई भगदड़ की तस्वीर (IANS PHOTO)

4 जून को बेंगलुरु में जश्न का माहौल अफरा-तफरी में बदल गया जब एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए. जहां टीम अंदर जश्न मना रही थी, वहीं सड़कों पर शोक की लहर दौड़ गई, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया. कर्नाटक सरकार ने इस घटना के लिए पूरी तरह से फ्रैंचाइजी को दोषी ठहराया.