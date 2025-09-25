ETV Bharat / sports

रवींद्र जडेजा को IND vs WI टेस्ट सीरीज के लिए मिली बड़ी जिम्मेदारी, इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करके जीता था सबका दिल

Ravindra Jadeja in England: जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले टेस्ट की 10 पारियों में 86.00 के असाधारण औसत से 516 रन बनाए.

Ravindra Jadeja
रवींद्र जडेजा (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 2:22 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: भारतीय टीम 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. जिसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. टीम की कप्तानी शुभमन गिल ही करेंगे, जिन्होंने बतौर कप्तान अपनी पहली टेस्ट सीरीज में शानदार खेल का प्रदर्शन किया और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे थे.

रवींद्र जडेजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
इसके अलावा रवींद्र जडेजा को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए उपकप्तान बनाया गया है. जबकि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान ये जिम्मेदारी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के कंधों पर थी. लेकिन जब वो चौथे टेस्ट में चोटिल होकर बाहर हो गए तो फिर उनकी जगह केएल राहुल उपकप्तानी की जिम्मेदारी निभा रहे थे. अब रवींद्र जडेजा को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए उपकप्तान नियुक्त किया गया है.

इसका मतलब साफ है कि वह ऋषभ पंत की जगह लेंगे और गिल की अनुपस्थिति में भारतीय टीम को मैदान पर लीड भी करेंगे. बता दें कि जडेजा ने इंग्लैंड में 10 पारियों में 86.00 के असाधारण औसत से 516 रन बनाए, जिससे वह शुभमन गिल, केएल राहुल और जो रूट के बाद सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में चौथे स्थान पर रहे.

उन्होंने सीरीज में छह अर्धशतक लगाए, और भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में छह अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. इसके अलावा गेंदबाज के तौर पर, उन्होंने 3.56 की इकॉनमी रेट से 7 विकेट भी लिए, जिसमें मैनचेस्टर टेस्ट में चार विकेट भी शामिल हैं.

बता दें कि पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रा कराने में कामयाब रहा था. जिसकी वजह से भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 28 अंकों और 46.67 अंक प्रतिशत के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

वेस्टइंडीज टेस्ट के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.

