ETV Bharat / sports

रवींद्र जडेजा को IND vs WI टेस्ट सीरीज के लिए मिली बड़ी जिम्मेदारी, इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करके जीता था सबका दिल

रवींद्र जडेजा ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 25, 2025 at 2:22 PM IST 2 Min Read