भारत-पाक मैच से पहले विरोध तेज, पहलगाम हमले के बाद उठी बॉयकॉट की मांग, रांची से मिल रही है मिली जुली प्रतिक्रियाएं

रांची : एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले विरोध की लहर तेज हो गई है. देशभर में लोग इस मैच के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं और बड़ी संख्या में आवाजें उठ रही हैं कि ऐसे हालात में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना शहीदों और मासूमों का अपमान होगा.

पहलगाम हमले से गुस्सा भड़का

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी. इस दर्दनाक घटना से लोगों के दिलों में गुस्सा और पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि जब एक तरफ पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों का समर्थन करता है और देश के निर्दोष नागरिकों की जान जाती है, तो दूसरी तरफ उसके साथ क्रिकेट खेलना किसी भी रूप में उचित नहीं है.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्या (Etv Bharat)

बीसीसीआई और सरकार पर नाराजगी

लोगों का आक्रोश सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है. बड़ी संख्या में लोग बीसीसीआई और केंद्र सरकार से भी नाराज हैं. उनका कहना है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य रिश्ते सामान्य नहीं हैं, तो खेल के स्तर पर भी कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए. लोगों का तर्क है कि यह मैच आयोजित कराना उन शहीदों की कुर्बानी का अनादर है, जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई.

रांची से मिली-जुली प्रतिक्रिया

महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची से भी इस मैच को लेकर अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं. कई क्रिकेट प्रेमियों और युवाओं ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए और सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए. एक क्रिकेट प्रेमी ने कहा, “जब देश के साथ संबंध ही नहीं हैं तो क्रिकेट का क्या मतलब? यह मैच नहीं होना चाहिए.”

वहीं कुछ युवाओं का मानना है कि भारत को मैच जरूर खेलना चाहिए और मैदान में पाकिस्तान को हराना चाहिए. एक युवा ने कहा, “चाहे जंग का मैदान हो या क्रिकेट का, पाकिस्तान को हराना जरूरी है. भारतीय टीम इस समय शानदार फॉर्म में है और पाकिस्तान को मात देना ही असली जवाब होगा.”