Raksha Bandhan 2025: आज 9 अगस्त को देश भर में रक्षा बंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा है. हिंदू धर्म में रक्षा बंधन सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है. इस त्यौहार पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है. वहीं, भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है. राखी बांधने के बाद, भाई अपनी बहन को एक उपहार भी देता है.

ये त्यौहार हमें ये बताता है कि भाई बहन का ये पाक और खूबसूरत रिश्ता आम जिंदगी में कितना खास होता है. कुछ बहन भाइयों का या खास रिश्ता पेशेवर लाइफ में भी खास बना रहता है और वो भी वहीं करने की कोशिश करते है जो भाई या बहन करती है. इसलिए इस लेख में आज उन भाई-बहन की जोड़ियों पर एक नजर डालेंगे जो क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए और फिर देश के लिए भी क्रिकेट खेला.

क्रिकेट में भाई-बहन की जोड़ी (Brother Sister In Cricket)

नाथन एस्टल और लिसा एस्टल (न्यूजीलैंड)

नाथन एस्टल को न्यूजीलैंड क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है. नाथन की बहन लिसा एस्टल ने भी न्यूजीलैंड के लिए एक वनडे मैच खेला है.

दो भाई और दो बहनों ने देश का नाम किया रोशन

आयरलैंड के जॉयस परिवार में चार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं. एड जॉयस इंग्लैंड के लिए भी क्रिकेट खेल चुके हैं. जबकि डोम जॉयस को आयरलैंड के लिए तीन वनडे मैच खेलने का मौका मिला. उनकी दोनों बहनें, इसोबेल जॉयस और सेसिलिया जॉयस भी काफी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुकी हैं. एक टेस्ट के अलावा, इसोबेल ने 79 वनडे और 55 टी20 मैच खेले हैं. जबकि सेसिलिया को 100 अंतरराष्ट्रीय मैचों का अनुभव है.

विल सदरलैंड और एनाबेल सदरलैंड (Getty Images)

विल सदरलैंड और एनाबेल सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया)

एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की दिग्गज ऑलराउंडर हैं. उन्होंने पिछले साल एक टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया था. उन्होंने अब तक 13 टेस्ट विकेट, 41 वनडे विकेट और 40 टी20 विकेट लिए हैं. एनाबेल के भाई विल सदरलैंड ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है और पिछले साल दो वनडे मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 18 रन बनाए हैं और 2 विकेट लिए हैं.

हैरी टेक्टर और एलिस टेक्टर (आयरलैंड)

हैरी टेक्टर आयरलैंड के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने देश के लिए 7 टेस्ट, 54 वनडे और 85 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें क्रमशः 391, 1992 और 1443 रन बनाए हैं. उनकी बहन एलिस टेक्टर ने श्रीलंका के खिलाफ आयरलैंड के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था और अब तक पांच मैच खेल चुकी हैं.

हैरी टेक्टर और एलिस टेक्टर (Getty Images)

पीटर मैकग्लाशन और सारा मैकग्लाशन (न्यूजीलैंड)

सारा मैकग्लाशन ने 2002 से 2016 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 212 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. उन्होंने 134 वनडे और 76 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के अलावा 2 टेस्ट मैच भी खेले हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगभग 3500 रन बनाए हैं. जबकि उनके भाई पीटर मैकग्लाशन ने न्यूजीलैंड के लिए चार वनडे और 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं.

पीटर मैकग्लाशन और सारा मैकग्लाशन (Getty Images)

वॉशिंगटन सुंदर और शैलजा सुंदर (भारत)

वाशिंगटन सुंदर भारतीय क्रिकेट टीम के एक अहम स्पीनर है, उन्होंने एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज में शानदार खेल का प्रदर्शन किया था. उस सीरीज में उन्होंने 4 टेस्ट में 287 रन बनाएं थे. उनकी बहन शैलजा सुंदर भी एक महिला क्रिकेटर हैं और वो तमिलनाडु की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेल चुकी हैं.

पवन नेगी और बबीता नेगी (भारत)

पवन नेगी को 2016 में भारत के लिए केवल एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का सौभाग्य मिला. जिसमें उन्होंने 18 गेंद में 16 रन बनाए और एक विकेट भी लिया. वहीं, उनकी बहन बबीता नेगी भी दिल्ली की ओर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती हैं.

स्मृति मंधाना और श्रवण मंधाना

स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ियों मे से एक हैं. उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया. जबकि उनके भाई श्रवण मंधाना भी एक क्रिकेटर थे, लेकिन अब वो क्रिकेट फील्ड में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं.