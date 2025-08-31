ETV Bharat / sports

एशिया कप हॉकी 2025 से चमका बिहार, सरकार की तारीफ कर बोले दिलीप तिर्की- 'राजगीर में होंगे और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट' - ASIA CUP HOCKEY 2025

एशिया कप 2025 में भारत ने आज जापान को करारी शिकस्त दी. धमाकेदार जीत पर दिलीप तिर्की ने बिहार सरकार की सराहना की-

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की
हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2025 at 8:00 PM IST

नालंदा : बिहार की ऐतिहासिक धरती राजगीर पर खेलों का नया इतिहास लिखा जा रहा है. मेंस एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन राजगीर में हो रहा है, जहां भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. टूर्नामेंट के पहले दो मैचों में भारत ने दमदार जीत दर्ज की है. पहले मैच में चीन को हराया और दूसरे में जापान को शिकस्त दी. इस प्रदर्शन से भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा है. वहीं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने बिहार सरकार की तारीफ करते हुए भविष्य में और भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन का संकेत दिया.

हॉकी इंडिया अध्यक्ष ने की बिहार सरकार की सराहना : हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार एक नए खेल हब के रूप में उभर रहा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार सरकार हर स्तर पर सहयोग कर रही है, वह काबिले तारीफ है. तिर्की ने कहा- “हम बहुत खुश हैं और भविष्य में भी राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने पर विचार करेंगे.”

दिलिप तिर्की, अध्यक्ष, हॉकी इंडिया (ETV Bharat)

दर्शकों के जोश से उत्साहित तिर्की : दिलीप तिर्की ने दर्शकों की भारी भीड़ पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि यहां सुबह 9 बजे हो या दोपहर 1 बजे, लोग गर्मी में भी मैच देखने आ रहे हैं. यह दर्शाता है कि बिहार में हॉकी को लेकर कितना उत्साह है. उन्होंने कहा कि जहां सरकार का पूरा सहयोग मिलता है, वहां आयोजन कराना आसान होता है.

भारत का दमदार प्रदर्शन- चीन और जापान को हराया : भारतीय टीम ने एशिया कप में शानदार शुरुआत की है. पहले मैच में चीन को 3-1 से हराया, जबकि दूसरे मैच में जापान पर 4-2 से जीत दर्ज की. इस प्रदर्शन ने टीम का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है और अब फोकस अगले मुकाबलों पर है.

पाकिस्तान की भागीदारी पर बोले तिर्की : आगामी जूनियर हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर दिलीप तिर्की ने कहा- “मैंने भी अखबारों में पढ़ा है कि पाकिस्तान ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है. अगर वे आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे.” उन्होंने एशिया कप से पाकिस्तान के हटने का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली बार भी भारत सरकार ने उन्हें क्लीयरेंस दी थी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नाम वापस ले लिया.

स्थिति पर नजर, समय आने पर फैसला : दिलीप तिर्की ने कहा कि हम पाकिस्तान के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे. स्थिति पर नजर रखी जा रही है. टूर्नामेंट में अभी समय है. अगर वे नहीं आते हैं तो समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि जूनियर विश्व कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में होगा और भारत-पाकिस्तान एक ही पूल में हैं. हालांकि खेल मंत्रालय ने द्विपक्षीय संबंधों पर रोक लगाई है, लेकिन यह रोक विश्व कप जैसे बहुपक्षीय टूर्नामेंटों पर लागू नहीं होती.

बिहार में हॉकी का नया अध्याय : राजगीर में मेंस एशिया कप का आयोजन और दर्शकों का उत्साह यह संकेत देता है कि बिहार खेलों के मानचित्र पर बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है. दिलीप तिर्की के बयान ने इस उम्मीद को और मजबूत किया है कि भविष्य में भी यहां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होंगे.

