राजगीर में हॉकी एशिया कप का चौथा दिन आज, भारत का मुकाबला कजाकिस्तान से - HOCKEY ASIA CUP 2025

राजगीर में हीरो एशिया कप हॉकी 2025 के चौथे दिन चार मुकाबले होंगे. भारत का कजाकिस्तान के खिलाफ आखिरी लीग मैच प्रमुख है. पढ़ें खबर

राजगीर हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 7:09 AM IST

पटना/राजगीर: हीरो एशिया कप हॉकी 2025 लीग चरण के अंतिम दौर में पहुंच चुका है. आज (सोमवार) राजगीर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में चार रोमांचक मैच होंगे. इस दिन एशियाई हॉकी की दिग्गज और उभरती टीमें अपनी ताकत दिखाएंगी. खासतौर पर भारतीय टीम का कजाकिस्तान के खिलाफ अंतिम लीग मैच दर्शकों के लिए बड़ा आकर्षण रहेगा. यह मुकाबला भारतीय टीम की आगे की राह तय करेगा, जिससे खेल प्रेमियों में उत्साह और बढ़ गया है.

आज के मुकाबलों का शेड्यूल: टूर्नामेंट के कार्यक्रम के मुताबिक दिन का पहला मैच दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा, जिसमें बांग्लादेश और कोरिया आमने-सामने होंगे. इसके बाद 3:30 बजे मलेशिया बनाम चीनी ताइपे का मुकाबला होगा. शाम को 5:30 बजे चीन और जापान की टीमें भिड़ेंगी, जबकि दिन का अंतिम मुकाबला 7:30 बजे से भारत और कजाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. राजगीर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आज के ये मैच बेहद रोमांचक होंगे.

हीरो एशिया कप हॉकी 2025 (ETV Bharat)

भारत के मैच को लेकर खास उत्साह: भारत के मैच को लेकर खास उत्साह है. कप्तान हरमनप्रीत सिंह की नेतृत्व में भारतीय टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत का सिलसिला जारी रखा है. जापान को हराकर भारत ने ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है और आज कजाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीतकर अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगा. रविवार को राजगीर स्टेडियम में हजारों दर्शक पहुंचे थे, जिन्होंने हर गोल पर जोरदार तालियां और नारे लगाकर टीम का उत्साह बढ़ाया.

कजाकिस्तान की चुनौती: कजाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में लगातार हार से जूझ रही है. चीन और जापान से शिकस्त के बाद उनकी सेमीफाइनल की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं. हालांकि, भारत के खिलाफ मैच में वे अपनी साख बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कजाकिस्तान टीम शुरुआत में आक्रामक होती है, लेकिन जल्दी दबाव में आ जाती है, जिससे विपक्षी टीमों को फायदा मिला है.

भारत का मुकाबला कजाकिस्तान से (ETV Bharat)

भारत ने सेमीफाइनल की राह मजबूत की: बता दें कि तीसरे दिन चीन ने कजाकिस्तान को 13-1 से हराया. वहीं दिन का मुख्य आकर्षण भारत और जापान का मुकाबला था, जिसमें भारत ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह के बेहतरीन प्रदर्शन से 3-2 से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भारत ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। दोनों मैच दर्शकों के लिए उत्साह और रोमांच से भरपूर रहे

दर्शकों का जोश है हाई: राजगीर में इन दिनों हॉकी का महाकुंभ जैसा माहौल है. स्थानीय दर्शकों के साथ-साथ दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में खेल प्रेमी यहां पहुंचे हैं. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी भारतीय खिलाड़ियों को लाइव खेलते देखने के लिए उत्साहित हैं. ढोल-नगाड़े, तिरंगे झंडे और जोरदार नारों से स्टेडियम गूंज रहा है, जिससे खिलाड़ी ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहे हैं. दर्शक हर मुकाबले में हर टीम के गोल पर जोरदार हौसला अफजाई कर रहे हैं.

