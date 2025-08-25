ETV Bharat / sports

कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम तैयार, 29 अगस्त से शुरू होगा हीरो एशिया कप हॉकी - ASIA CUP HOCKEY

कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारत ने हीरो एशिया कप हॉकी के लिए तैयारियां पूरी कीं. टूर्नामेंट 29 अगस्त से बिहार में शुरू होगा.

राजगीर में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और कोच क्रेग फुल्टन
राजगीर में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और कोच क्रेग फुल्टन (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 8:48 PM IST

पटना: बिहार की सरजमीं पर पहली बार इतिहास रचने जा रहा है हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, जिसका 12वां एडिशन 29 अगस्त से शुरू हो रहा है. यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि 2026 एफआईएच हॉकी विश्वकप में पहुंचने का सुनहरा मौका है. कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरने को तैयार है. बिहार के लिए यह मेगा इवेंट गौरव की बात है, जहां एशिया की टॉप टीमें भिड़ेंगी.

'भारतीय टीम है तैयार': भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि टीम एशिया कप के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेले गए, जहां शुरुआती हार के बाद एक जीत ने टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है. हरमनप्रीत ने कहा कि मैं मैदान पर शांत और संयमित रहना पसंद करता हूं. हमारी टीम ने काफी मेहनत की है और हम जीत के लिए तैयार हैं.

राजगीर में प्रेस कांफेंस करते भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह (ETV Bharat)

'कोई टीम कमजोर नहीं': भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पाकिस्तान की अनुपस्थिति पर कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी रहा है और उसके साथ खेलना हमेशा खास होता है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की गैरमौजूदगी के बावजूद टूर्नामेंट की अन्य टीमें भी बेहद चुनौतीपूर्ण हैं.

"मैंने अपने करियर में सीखा है कि कोई भी टीम कमजोर नहीं होती. पिछली बार चीन को हराना भी आसान नहीं था, स्कोर सिर्फ 1-0 रहा था."-हरमनप्रीत, भारतीय कप्तान

घरेलू दर्शक का होगा फायदा: हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि यह पहला मौका है जब हम बिहार में खेल रहे हैं और यहां का राजगीर स्टेडियम बेहद सुंदर है. उन्होंने बताया कि ग्राउंड की तस्वीरें देखकर टीम उत्साहित है और दर्शकों का समर्थन उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा देगा. हरमनप्रीत ने कहा कि टीम का लक्ष्य एशिया कप जीतना और वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना है. उन्होंने भरोसा जताया कि टीम जीत के लिए पूरी तरह तैयार है.

7 सितंबर को फाइनल: यह टूर्नामेंट खास इसलिए भी है क्योंकि यह एफआईएच हॉकी विश्वकप 2026 का क्वालीफायर भी है. यानी जो टीम चैंपियन बनेगी. वह सीधे वर्ल्ड कप के हीरो एशिया कप हॉकी लिए क्वालीफाई कर जाएगी. टूर्नामेंट में सभी लीग मुकाबले सुबह 9:00 से शुरू हो जाएंगे और रोमांच, रफ्तार और जुनून से भरपूर यह मुकाबला 7 सितंबर तक चलेगा.

कोच क्रेग फुल्टन को सभी खिलाड़ियों से है उम्मीदें: भारतीय हॉकी टीम के कोच क्रेग फुल्टन ने कहा कि टीम पूरी तरह संतुलित है और सभी खिलाड़ियों ने एशिया कप को लेकर कड़ी मेहनत की है. उनके अनुसार टूर्नामेंट में कोई भी टीम कमजोर नहीं होती, इसलिए वे हर मुकाबले को गंभीरता से ले रहे हैं.

राजगीर में प्रेस कांफेंस करते कप्तान और महानिदेशक रविंद्र शंकरण
राजगीर में प्रेस कांफेंस करते कप्तान और महानिदेशक रविंद्र शंकरण (ETV Bharat)

जीत कर वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना: कोच क्रेग फुल्टन ने कहा कि बिहार में खेलना खिलाड़ियों के लिए नया अनुभव होगा. जब पूछा गया कि किस खिलाड़ी से ज्यादा उम्मीद है, तो फुल्टन ने साफ कहा कि उन्हें पूरी टीम पर भरोसा है और सभी से उम्मीदें हैं. उनका लक्ष्य एशिया कप जीतकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना है.

बिहार के लिए गर्व का क्षण: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रन संकरण ने हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व का पल है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदृष्टि का परिणाम है कि बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है.

"इस मेगा टूर्नामेंट की तैयारियां पिछले तीन वर्षों से की जा रही थीं और अब यह सपना साकार हो रहा है. खास बात यह है कि टूर्नामेंट की शुरुआत 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन और नेशनल स्पोर्ट्स डे पर होगी. राजगीर में मुख्य मुकाबलों के लिए एक टर्फ और अभ्यास के लिए दूसरा टर्फ भी तैयार किया गया है." -रवींद्रन शंकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

खेल संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाने की पहल: राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रन संकरण ने बताया कि हॉकी को गांवों तक पहुंचाने और युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए दो विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. पहला कार्यक्रम 'हॉकी विद हरमनप्रीत' 30 अगस्त को होगा, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह ग्रामीण बच्चों के साथ हॉकी खेलेंगे.

'संडे ऑन साइकिल': उन्होंने कहा कि दूसरा कार्यक्रम 'संडे ऑन साइकिल' 31 अगस्त को होगा, जिसमें खिलाड़ी और अधिकारी पांच किलोमीटर साइकिल चलाकर ग्रामीणों को खेल, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे. यह पहल खेल संस्कृति को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है.

