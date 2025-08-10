Essay Contest 2025

किसान के बेटे को कोहली-डिविलियर्स का आया फोन! गांव में खुशी की लहर, कारण जान पकड़ लेंगे अपना माथा - RAJAT PATIDAR SIM CARD SCAM

किराना दुकानदार ने कहा कि कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन गांव की दुकान से किंग कोहली से फोन पर बात हो जाएगी.

किसान के बेटे को कोहली-डिविलियर्स का आया फोन
किसान के बेटे को कोहली-डिविलियर्स का आया फोन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2025 at 1:00 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 1:13 PM IST

Rajat Patidar Sim Card: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी है. जिसकी वजह से एक आम से लड़को को भारतीय क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स से बात करने का मौका मिल गया. इतना ही नहीं उस लड़के नें आरसीबी के तेज गेंदबाज और खुद कप्तान रजत पाटीदार से भी बात की.

दरअसल आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का मोबाइल नंबर 90 दिनों से बंद रहने की वजह से गलती से एक ग्रामीण युवक को जारी हो गया. जिसके बाद उस नंबर पर विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और यश दयाल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के फोन आने लगे. पहले तो युवकों ने इसे मजाक समझा, लेकिन बाद में मामला पुलिस और साइबर सेल तक पहुंचा तो मामले गंभीरता को देखते हुए युवक ने उस सिम को थाने में जमा करा दिया.

क्या है पूरा मामला?
ये मामला गरियाबंद जिले में देवभोग थाना क्षेत्र के माडागांव का है. जब किसान गजेंद्र का बेटा मनीष, 28 जून को नया सिम लेने मोबाइल सेंटर जाता है, तो उसे मोबाइल संचालक शिशुपाल ने सामान्य प्रक्रिया के तहत एक नंबर जारी कर दिया. उसके बाद मनीष ने गांव के ही अपने दोस्त खेमराज के साथ मिलकर सिम पर व्हाट्सऐप इंस्टॉल किया, जिसकी डीपी पर रजत पाटीदार की फोटो लगी थी.

किसान के बेटे को कोहली-डिविलियर्स का आया फोन (Etv Bharat)

28 जून से 15 जुलाई तक करता रहा बात
पहले तो दोनों ने इसे किसी सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी समझा, लेकिन दो दिन बाद जब अज्ञात नंबरों से कॉल आने लगे और कोई खुद को विराट कोहली बता रहा था तो कोई यश दयाल, तो कोई साउथ अफ्रीका का एबी डिविलियर्स. उस समय क्रिकेट के शौकीन मनीष और खेमराज को लगा कि दोस्त मजाक कर रहे हैं और उन्होंने भी हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत जारी रखी. यह सिलसिला 15 जुलाई तक चलता रहा. फिर एक दिन खुद रजत पाटीदार का कॉल आया.

रजत पाटीदार का आया फोन
इस मामले की जानकारी मिलने के बाद, पाटीदार ने खुद मनीष और हेमराज को फोन किया, जिन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह स्टार क्रिकेटर ही उन्हें फ़ोन कर रहा है और उन्होंने मजेदार जवाब दिया. रजत ने फोन पर कहा, 'भाई, मैं रजत पाटीदार हूं, वह नंबर मेरा है, कृपया उसे वापस कर दें'. जिस पर युवकों ने जवाब में कहा 'और हम एमएस धोनी हैं,'. युवकों ने पहले इसे भी मजाक में लिया, लेकिन जब रजत ने पुलिस भेजने की बात कही और 10 मिनट में पुलिस सचमुच पहुंच गई. उसके बाद दोनों युवको को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था, बल्कि उन्होंने कोहली और डिविलियर्स से सच में बात की थी. दोनों दोस्तों ने तुरंत सिम कार्ड लौटा दिया.

कोहली, गेल और डिविलियर्स आईपीएल ट्रॉफी के साथ
कोहली, गेल और डिविलियर्स आईपीएल ट्रॉफी के साथ (IANS PHOTO)

रजत पाटीदार का नंबर 90 दिन तक बंद रहा
दरअसल, किसी कारण रजत पाटीदार का नंबर 90 दिन तक बंद रहा और कंपनी ने इसे नए ग्राहक को जारी कर दिया था. मामला एमपी साइबर सेल तक पहुंचा, और गरियाबंद पुलिस की मदद से मनीष के पिता गजेंद्र से बातचीत कर सिम वापस लेकर उसे रजत पाटीदार के पते पर भेज दिया गया.

गांव में खुशी की लहर, सपना पूरा हो गया
आज इस घटना के बाद गांव में चारों ओर एक खुशी का माहौल नजर आ रहा है. मनीष, खेमराज और उनके परिवार के लिए यह अनुभव किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं था. खेमराज, जो विराट कोहली का बड़ा फैन है, गर्व से कहता है कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि एक दिन कोहली से फोन पर बात हो जाएगी, वो भी गांव की दुकान से. मेरा सपना पूरा हो गया. दोनों युवकों को उम्मीद है कि उनकी मदद के लिए रजत पाटीदार एक दिन खुद उनसे संपर्क जरूर करेंगे.

