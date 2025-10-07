ETV Bharat / sports

राहुल द्रविड़ का बेटा बना कप्तान, इस टूर्नामेंट से करेगा नई शुरूआत

Rahul Dravid's Son Captain: पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के दोनों बेटे पिता के ही रास्ते पर चल रहे हैं.

राहुल द्रविड़
राहुल द्रविड़ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2025 at 11:03 AM IST

Rahul Dravid's Son Captain: अगर पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बेटों के बारे में ये कहा जाए कि 'जैसा बाप वैसा बेटा' तो ये गलत नहीं होगा. क्योंकि उनके दोनों बेटे- सुमित और अन्वय- भी क्रिकेट के मैदान में धमाल मचा रहे हैं.

अगर वो इसी तरह क्रिकेट खेलते रहे जैसा वो अभी खेल रहे हैं तो एक दिन वो दोनों टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे. हाल ही में द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ को उनकी शानदार फॉर्म का इनाम मिला है और उन्हें आगामी वीनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक टीम की कप्तानी सौंपी गई है.

वीनू मांकड़ ट्रॉफी भारत की प्रमुख अंडर-19 एकदिवसीय टूर्नामेंट है. ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां देश के प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके भारत की नेशनल टीम में आने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं.

राहुल द्रविड़ का छोटा बेटा बना कप्तान
राहुल के बेटे अन्वय को ये जिम्मेदारी पिता की सिफारिश पर नहीं बल्कि उनके जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन की वजह से दी गई है. 18 वर्षीय अन्वय पिछले सत्र में कर्नाटक के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और राज्य के सबसे होनहार युवा बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं.

राहुल द्रविड़ के दोनों बेटे- समित और अन्वय
राहुल द्रविड़ के दोनों बेटे- समित और अन्वय (IANS & X)

अन्वय द्रविड़ का अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में असाधारण प्रदर्शन रहा है, वो लगातार दूसरे सीजन कर्नाटक के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, उन्होंने छह मैचों में 91.80 की औसत से 459 रन बनाए, जिसमें दो शतक शामिल हैं.

वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए कर्नाटक टीम: अन्वय द्रविड़ (कप्तान, विकेटकीपर), नितीश आर्य, आदर्श डी उर्स, एस मणिकांत (उप-कप्तान), प्रणीत शेट्टी, वासव वेंकटेश, अक्षत प्रभाकर, सी वैभव, कुलदीप सिंह पुरोहित, रतन बीआर, वैभव शर्मा, केए तेजस, अथर्व मालवीय, सनी कांची और रेहान मोहम्मद (विकेटकीपर).

राहुल द्रविड़ का बड़ा बेटा समित
राहुल द्रविड़ का बड़ा बेटा समित भी स्टेट लेवल क्रिकेट पर काफी नाम कमा चुका है. वो एक ऑलराउंडर हैं. समित को 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम में चुना गया था, लेकिन चोट के कारण वे पदार्पण नहीं कर सके.

