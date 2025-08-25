ETV Bharat / sports

राहुल द्रविड़ दो मैचों के नतीजे बदलना चाहते हैं, जानें वो मैच कौन से हैं ? - RAHUL DRAVID IN PODCAST

राहुल द्रविड़ 1997 के एक टेस्ट और 2003 के एक वनडे मैच के नतीजे को बदलना चाहते हैं.

राहुल द्रविड़
राहुल द्रविड़ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 5:53 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम में 'द वॉल' के नाम से फेमस राहुल द्रविड़ ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि वो अपने दौर के दो मैचों के नतीजों को बदलना चाहते हैं. इन दोनों मैचों में द्राविड़ ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया था. जिसमें से एक टेस्ट मैच है जो 1997 में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में खेला गया था और दूसरा वनडे मैच है, जिसको 2003 में सौरव गांगुली के नेतृत्व में खेला गया था. इन दोनों मैचों में मिली हार ने न सिर्फ क्रेकेटर का बल्कि भारतीय फैंस का भी दिल तोड़ दिया था.

राहुल द्रविड़ ने इसका खुलासा आर अश्विन के यूट्यूब चैनल पर किया. जब अश्विन ने उनसे सवाल किया कि आप अपने करियर के कौन से दो मैचों को दोबारा जीना चाहेंगे और नतीजा बदलना चाहेंगे. जिस पर द्रविड़ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1997 के बारबाडोस टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2003 के विश्व कप फाइनल का नाम लिया और कहा कि मैं इन के नतीजे बदलना चाहूंगा.

द्रविड़ ने अश्विन के यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे उस हार को भुलाना अच्छा लगता है. हर कोई उस जीत को दोबारा जीना चाहेगा. मेरा मतलब 1997 में मेरे पहले दौरे के दौरान बारबाडोस में हुए टेस्ट मैच से है. जब आखिरी दो जोड़ियों ने मुश्किल पिच पर 50-60 रन जोड़े. हमें 120 रनों का पीछा करना था और हम 80 रनों पर आउट हो गए. सीरीज 1-0 से पूरी हुई. अगर हम वह मैच जीत जाते, तो हम सीरीज जीत जाते. दूसरा मैच शायद 2003 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल है. हमने टॉस जीता और सही फैसला लिया क्योंकि बादल छाए हुए थे. ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. काश हम इसे बदल पाते.'

इन दो मैचों में क्या हुआ था ?
1997 में बारबाडोस में खेले गए टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए चौथी पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 120 रन बनाने थे लेकिन पूरी टीम 81 रनों पर ही सिमट गई. जिससे मैच भारत जीता हुआ मैच हार गया. सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में यह हार लंबे प्रारूप में भारत के सबसे शर्मनाक प्रदर्शनों में से एक है. द्रविड़ ने इस मैच की पहली पारी में 78 रन बनाए थे और भारत ने 21 रनों की बढ़त भी हासिल की थी. लेकिन चौथी पारी में द्रविड़ केवल दो रन बनाकर आउट हो गए. चौथी पारी में वीवीएस लक्ष्मण (19) के अलावा कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया.

दूसरा मैच 2003 में खेला गया विश्व कप फाइनल है. सौरव गांगुली की कप्तानी भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन किया. केवल एक मैच, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, हारा. लेकिन फाइनल में उनका सामना फिर से रिकी पोंटिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम से हुआ. पोंटिंग के 140 रनों की मदद से कंगारुओं ने 359 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लेकिन भारत उस मैच को 125 रनों से हार गए.

ये भी पढ़ें

राहुल द्रविड़, डैनियल विटोरी, केविन पीटरसन और अब रजत पाटीदार, IPL इतिहास में RCB के कप्तानों पर एक नजर

राहुल द्रविड़ से शाहिद अफरीदी तक 8 ऐसे दिग्गज क्रिकेटर जिन्होंने दूसरे देशों के लिए भी क्रिकेट खेला, लेकिन क्यों ?

राहुल द्रविड़ के पांच ऐसे अनोखे रिकॉर्ड्स जिनका टूटना बेहद मुश्किल

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम में 'द वॉल' के नाम से फेमस राहुल द्रविड़ ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि वो अपने दौर के दो मैचों के नतीजों को बदलना चाहते हैं. इन दोनों मैचों में द्राविड़ ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया था. जिसमें से एक टेस्ट मैच है जो 1997 में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में खेला गया था और दूसरा वनडे मैच है, जिसको 2003 में सौरव गांगुली के नेतृत्व में खेला गया था. इन दोनों मैचों में मिली हार ने न सिर्फ क्रेकेटर का बल्कि भारतीय फैंस का भी दिल तोड़ दिया था.

राहुल द्रविड़ ने इसका खुलासा आर अश्विन के यूट्यूब चैनल पर किया. जब अश्विन ने उनसे सवाल किया कि आप अपने करियर के कौन से दो मैचों को दोबारा जीना चाहेंगे और नतीजा बदलना चाहेंगे. जिस पर द्रविड़ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1997 के बारबाडोस टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2003 के विश्व कप फाइनल का नाम लिया और कहा कि मैं इन के नतीजे बदलना चाहूंगा.

द्रविड़ ने अश्विन के यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे उस हार को भुलाना अच्छा लगता है. हर कोई उस जीत को दोबारा जीना चाहेगा. मेरा मतलब 1997 में मेरे पहले दौरे के दौरान बारबाडोस में हुए टेस्ट मैच से है. जब आखिरी दो जोड़ियों ने मुश्किल पिच पर 50-60 रन जोड़े. हमें 120 रनों का पीछा करना था और हम 80 रनों पर आउट हो गए. सीरीज 1-0 से पूरी हुई. अगर हम वह मैच जीत जाते, तो हम सीरीज जीत जाते. दूसरा मैच शायद 2003 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल है. हमने टॉस जीता और सही फैसला लिया क्योंकि बादल छाए हुए थे. ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. काश हम इसे बदल पाते.'

इन दो मैचों में क्या हुआ था ?
1997 में बारबाडोस में खेले गए टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए चौथी पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 120 रन बनाने थे लेकिन पूरी टीम 81 रनों पर ही सिमट गई. जिससे मैच भारत जीता हुआ मैच हार गया. सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में यह हार लंबे प्रारूप में भारत के सबसे शर्मनाक प्रदर्शनों में से एक है. द्रविड़ ने इस मैच की पहली पारी में 78 रन बनाए थे और भारत ने 21 रनों की बढ़त भी हासिल की थी. लेकिन चौथी पारी में द्रविड़ केवल दो रन बनाकर आउट हो गए. चौथी पारी में वीवीएस लक्ष्मण (19) के अलावा कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया.

दूसरा मैच 2003 में खेला गया विश्व कप फाइनल है. सौरव गांगुली की कप्तानी भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन किया. केवल एक मैच, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, हारा. लेकिन फाइनल में उनका सामना फिर से रिकी पोंटिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम से हुआ. पोंटिंग के 140 रनों की मदद से कंगारुओं ने 359 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लेकिन भारत उस मैच को 125 रनों से हार गए.

ये भी पढ़ें

राहुल द्रविड़, डैनियल विटोरी, केविन पीटरसन और अब रजत पाटीदार, IPL इतिहास में RCB के कप्तानों पर एक नजर

राहुल द्रविड़ से शाहिद अफरीदी तक 8 ऐसे दिग्गज क्रिकेटर जिन्होंने दूसरे देशों के लिए भी क्रिकेट खेला, लेकिन क्यों ?

राहुल द्रविड़ के पांच ऐसे अनोखे रिकॉर्ड्स जिनका टूटना बेहद मुश्किल

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHWIN YOUTUBE CHANNELRAHUL DRAVID LATEST NEWS2003 वर्ल्ड कप फाइनल1997 IND VS WI TEST MATCHRAHUL DRAVID IN PODCAST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.