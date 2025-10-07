राहुल द्रविड़ की भविष्यवाणी हुई सच, चार साल पहले शुभमन गिल पर दिया था बड़ा बयान
Dravid on Shubman Gill captaincy: चार साल पहले दिग्गज क्रिकेट राहुल द्रविड़ ने जो कहा था वो आज सच साबित हो रहा है.
Published : October 7, 2025 at 3:37 PM IST
हैदराबाद: कहा जाता है की सोने की सही परख सोनार को ही होगी, ठीक वैसे ही एक बेहतर बल्लेबाज की पहचान बेहतरीन बल्लेबाज को ही हो सकती है. इस कहावत को भारत के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने सच कर दिखाया है.
दरअसल चार साल पहले जब द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच भी नहीं बने थे तब उन्होंने कहा था की शुभमन गिल भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट में कप्तान होंगे. इस भविष्यवाणी का खुलासा पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बातचीत में किया है.
आरपी सिंह ने किया खुलासा
आरपी सिंह ने कहा, 'राहुल द्रविड़ के मुख्य कोच बनने से पहले, हम आपस में खेल के बारे में बात करते रहते थे. हम इस बारे में बात करते थे कि अगला बड़ा तेज गेंदबाज, स्पिनर वगैरह कौन बनेगा. इसी बीच एक बार मैंने राहुल भाई से पूछा, 'आपको क्या लगता है कि अगला कप्तान कौन बन सकता है? जबकि हमारी टीम में कप्तानी के कई दावेदार हैं. उस समय विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे नाम थे. तो उन्होंने कहा शुभमन गिल, ये लगभग 4 साल पहले की बात है. मैं हैरान होकर उनसे कहा, 'राहुल भाई, वह तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'छोड़ो ये, उनमें बहुत क्षमता है.' उन्होंने कहा, 'एक दिन, वह कप्तान बन जाएंगे' वह भारत की कप्तानी करेंगे और लंबे समय तक टीम की सेवा करेंगे.'
RP Singh shares how Rahul Dravid had seen a captain in Shubman long before the world did 🙌 #SonySportsNetwork #GroundTumharaJeetHamari #ENGvIND #NayaIndia #DhaakadIndia #TeamIndia #ExtraaaInnings pic.twitter.com/bH2DdPbJ9E— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 4, 2025
गिल तीनों फॉर्मेट के होंगे कप्तान
आज राहुल द्रविड़ की चार साल पहले कही हुई बात सच साबित हो गई है. क्योंकि 4 अक्टूबर 2025 को शुभमन गिल भारतीय वनडे टीम के भी कप्तान बन गए हैं और वो टेस्ट के पहले ही कप्तान बनाए जा चुके है. टी20 में वो कप्तान बनने की रेस में सबसे आगे हैं, क्योंकि अब वो उस फॉर्मेट में भी उपकप्तान बन गए है और सूर्या के बाद अगला टी20 कप्तान शुभमन गिल ही होंगे. जिसके साथ तीनों फॉर्मेट में वो भारत के कप्तान बन जाएंगे.
बता दें कि 26 वर्षीय गिल 2018 अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे, जिसकी कप्तानी पृथ्वी शॉ ने की थी और कोचिंग राहुल द्रविड़ ने. गिल टूर्नामेंट में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, उन्होंने पांच पारियों में 372 रन बनाए.
शुभमन गिल का क्रिकेट करियर
गिल ने 2019 में वनडे और 2020 में टेस्ट में डेब्यू किया और फिर 2023 में टी20I टीम में जगह बनाई. तब वो टेस्ट में 38, वनडे में 55 और टी20 में 28 मैच खेल चुके हैं. टेस्ट मेंट गिल का नाम 42 की औसत से कुल 2697 रन हैं, जिसमें 9 शतक और 8 अर्धशतक भी शामिल है. जबकि वनडे में गिल ने 8 शतक और 15 अर्धशतक के साथ कुल 2775 रन बनाए हैं. जिसमें उनका औसत 59 का है. वहीं टी20 में शुभमन ने 141 की स्ट्राइक रेट से कुल 705 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 3 अर्धशतक भी हैं.